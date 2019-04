GLEDE: Georginio Wijnaldum jubler av lykke etter å ha scoret 1-0. Bak og til høyre kommer Roberto Firmino stormende til. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Klopp etter sliteseier: – Gutta var utrolige

(Cardiff – Liverpool 0-2) Da Liverpools beryktede angrepstrio brente sine sjanser, dukket Georginio Wijnaldum opp på rett sted til rett tid. Og igjen har Merseyside-klubben lagt press på Manchester City.

– Det kunne ha vært et bananskall og det visste vi, men gutta var utrolige. Det var vanskelig for oss alle, været endret seg og det gjorde alt mer intenst. Vi visste vi måtte være tålmodige og gjøre de riktige tingene. Gressmatta var veldig tørr, så det var ikke lett å sentre, men gutta ble ikke frustrerte. Det var briljant hvordan vi scoret målene, sier Klopp.

I katt og mus-leken om ligagullet er det nå Liverpool som igjen er foran, riktignok med én kamp mer spilt enn regjerende mester Manchester City. 88 poeng har Merseyside-laget, mot Citys 86.

88 poeng er for øvrig rekord for laget i Premier League-sammenheng, ifølge BBC.

– Vi må bare konsentrere oss om oss selv. Alt vi kan gjøre, er å opprettholde presset ved å vinne kamper. De (City) vet at de må være perfekte de også. Alt vi kan gjøre, er å vinne resten, og forhåpentligvis er det nok, sier James Milner ifølge BBC.

Mot dumpekandidat Cardiff kan Jürgen Klopp takke ham og Georginio Wijnaldum for seieren.

Da Trent Alexander-Arnold virket å treffe litt feil på sin corner litt over ti minutter inn i omgangen nummer to, sto Wijnaldum på rett sted til rett tid og hamret ballen i nettmaskene. Etterpå avslørte både han og Klopp at det var innøvd.

– Jeg sto så mye ledig i den første omgangen, så jeg ba ham slå en lav. Det gjorde han, sier Wijnaldum i et TV 2-sendt intervju.

– Vi har våre rutiner og i pausen snakket gutta om det. Men vi har ikke øvd det inn. De bare pratet om det og gjorde det, sier Klopp.

PL-innspurten for topp seks Dette er de gjenstående kampene for topp 6-lagene i Premier League: Liverpool: * Huddersfield (h) * Newcastle (b) * Wolverhampton (h) Manchester C.: * Manchester U. (b) * Burnley (b) * Leicester (h) * Brighton (b) Arsenal: * Wolverhampton (b) * Leicester (b) * Brighton (h) * Burnley (b) Tottenham: * Brighton (h) * West Ham (h) * Bournemouth (b) * Everton (h) Chelsea: * Burnley (h) * Manchester U. (b) * Watford (h) * Leicester (b) Manchester U.: * Manchester C. (h) * Chelsea (h) * Huddersfield (b) * Cardiff (h) Vis mer vg-expand-down

Brente sjanser

Før den tid hadde Roberto Firmino, Mohamed Salah og Sadio Mané i tur og orden brent store sjanser. Og etter scoringen var det kaptein Jordan Henderson som brente en gigasjanse.

Det ga hjemmelaget muligheten til å utligne, men da Alisson var altfor tidlig ute for årets bærsesong på en corner, bommet kaptein Sean Morrison på ballen. Igjen sto det et åpent mål uten ballen i seg.

Repriser i sakte film viser at Alisson muligens var på ball, så vidt det var, og i så fall fikk brassekeeperen hentet med seg nok bær for denne gang.

Like etter satte Klopp inn Fabinho, men han fikk bare fire minutter på banen. Etter en duell mot Kenneth Zohore kom legene frem til at han ikke fikk fortsette. Inn kom istedenfor James Milner med kvarteret igjen å spille.

Omdiskutert straffe

Det skulle vise seg å være hell i uhell.

Ti minutter før ordinær tid gikk Salah noe teatralsk i bakken etter at Morrison hadde holdt rundt ham i et par sekunder, dommeren dømte straffe og fra krittmerket var Milner sikker.

– Det var ikke altfor mye fysisk kontakt, men veldig dårlig dømmekraft av Morrison. Han ga dommer Martin Atkinson alle sjanser til å gi en straffe der, skriver BBC, men konstaterer at avgjørelsen kommer til å bli diskutert.

Også tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen mener straffen er riktig.

– Uansett hva folk måtte mene, er denne situasjonen aldri noen filming. Bare å se på armene til motspilleren. Straffe! skriver han på Twitter.

Selv feiret Milner straffescoringen ved å late som han trengte en stokk til å hjelpe ham med å gå.

– Alle erter meg for å være gammel! sier Milner til BBC.

Det endte 2-0 og Liverpool har nå 88 poeng etter at 35 av 38 kamper er spilt. Manchester City følger to poeng bak, men med én kamp til gode.

Cardiff er fortsatt på nedrykksplass med sine 31 poeng. Laget har tre poeng opp til Brighton, som også har spilt én kamp mindre enn Cardiff.

Publisert: 21.04.19 kl. 18:51 Oppdatert: 21.04.19 kl. 19:17