Eksperter ber Solskjær om å selge Pogba: – Pinlig

MANCHESTER (VG) Tidligere Premier League-profiler ber Ole Gunnar Solskjær (46) om å kvitte seg med superstjernen Paul Pogba (26) til sommeren.

Liverpool-legenden Jamie Carragher tar, i sin spalte i The Telegraph lørdag, til orde for at Pogba burde være den første som forsvinner i det han mener burde være «en nådeløs gjenoppbygging av United» i regi av den norske manageren.

– Den umiddelbare bekymringen til Solskjær er ikke hvem United burde kjøpe for å bygge opp klubben igjen. Det er hvem de burde selge. Det ville vært ett navn på toppen av min liste: Paul Pogba , skriver Carragher.

– Forvirrende

Han mener at Pogba har en negativ innflytelse i garderoben i Manchester United , og at Solskjær burde følge Sir Alex Fergusons eksempel og kvitte seg med en spiller som ikke setter de riktige eksemplene for resten av troppen.

– Solskjær må spørre seg selv om Pogba er et symbol på hva han ønsker at Manchester United skal utvikle seg til å bli de neste fire eller fem årene. Kommer han til å hjelpe de rundt seg til å nå samme nivå som Manchester City? Pogba-fenomenet, hans status som en av verdens største spillere på sin alder, er forvirrende. Ryktet hans overgår bidragene hans, skriver Carragher, som mener det er feil å kalle franskmannen en spiller i «verdensklasse».

Han frykter at dersom Pogba, som har to år igjen av kontrakten sin, ikke blir solgt, vil kreve rundt 400.000 pund i ukelønn for å forlenge med United.

– Det koker ned til dette: Hva kommer United til å tape hvis denne spilleren drar? I Pogbas tilfelle vil de tjene mye mer, skriver Carragher.

Savage: – For stor innflytelse

En annen tidligere Premier League -profil, Robbie Savage, som var en del av Manchester Uniteds akademi som ung spiller, går i samme retning som Carragher.

– Pogba er den første spilleren jeg ville solgt i sommer hvis jeg styrte showet i Manchester United. Nok er nok. Syv tap på ni kamper er uakseptabelt, og denne gangen burde søkelyset falle på spillerne som svikter klubben, ikke manageren, skriver Savage i sin Daily Mirror-spalte lørdag.

Han påpeker at Pogba har leverte gode statistikker denne sesongen, med 13 mål og ni målgivende pasninger, men argumenterer slik for at det likevel er riktig å selge ham:

– Merkevaren Pogba har kanskje rett og slett for stor innflytelse i klubben. Ingen enkeltspiller er større enn klubben, som historien viser, og han er den første spilleren Solskjær burde ofre når han begynner den massive gjenoppbyggingen av troppen.

– Pogba har enorm innflytelse i garderoben, fra proffene på førstelaget til ungguttene som forguder ham og følger ham på sosiale medier. Men eksemplet han setter, når det kommer til arbeidsinnsats og innstilling på banen, er pinlig, er den nådeløse dommen fra Savage.

Solskjær fikk spørsmål om Pogba på fredagens pressekonferanse og gikk langt i å antyde at franskmannen kommer til å bli værende – selv om han innrømmet at han ikke kunne garantere noe.

– Alle ser på Paul og spør: «Kunne du gjort det bedre?» Han har gjort det fantastisk for oss, han er også et menneske og vi er alle like, vi vil at han skal gjøre det bra, sa nordmannen.

Og Pogba ble i det minste belønnet med en plass på årets lag stemt fram av spillerne.

