POENGTAP: For første gang denne sesongen går Bodø/Glimt av banen uten seier, Sarpsborg er fortsatt ubeseirede. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Sjansesløsing endte Glimts seiersrekke: - Deilig å ha stang inn

(Bodø/Glimt - Sarpsborg 08 1–1) Sarpsborgs Jørgen Horn innrømmer at østfoldingene hadde flaksen på sin side etter å ha slått tilbake på Aspmyra.

Mindre enn 10 minutter siden







Sekunder før Lars Jørgen Salvesens utligning, smalt nemlig Geir André Herrem ballen i stolpen bak Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasiutin.

– Vanvittig kjipt når vi har ledelsen så lenge. Jeg synes vi fortjener tre poeng i dag, sukket Bodø/Glimts Marius Lode til Eurosport etter kampen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Glimt kom nemlig til oppgjøret med tre strake seire.

Den eneste gangen laget har vunnet de fire første seriekampene var under Trond Sollieds ledelsen i 1992. Da vant laget de fire første kampene, med en knusende målforskjell på 17–3.

les også Helland etter nytt poengtap: - Helt forjævlig

2. påskedag var det Fredrik Bjørkan som sørget for Glimt-ledelse tidlig i kampen, da han sto på rett sted inne i feltet.

Etter det hadde Glimt store sjanser til å avgjøre kampen.

Geir André Herrem misset en dobbelsjanse alene med keeper før pause.

Etter hvilen hadde Amor Layouni to store sjanser, men misset den ene, mens Vasiutin leverte en knallredning på forsøket noen minutter senere.

På slutten hadde Herrem en ny sjanse alene med keeper, men banket ballen i stolpen.

Da gikk Sarpsborg i angrep, en presis ball fra Kristoffer Zachariassen gjennom til Lars Jørgen Salvesen, og ballen lå i Bodø/Glimt-nettet.

les også Tromsø reddet poeng etter keepertabbe: – Kjempebrøler

Sarpsborgs Jørgen Horn mente at uavgjort var et rettferdig resultat totalt sett, men innrømmer at de hadde flaksen på sin side i 2. omgang.

– Det er deilig at vi har litt stang inn der når de treffer stolpen og vi går rett i angrep og scorer.

De gule passeres dermed av Molde, og ligger fortsatt på 2. plass, før Viking spiller tirsdag. Sarpsborg holder sin 6. plass, og er fortsatt ubeseiret i Eliteserien denne sesongen.

Publisert: 22.04.19 kl. 19:53