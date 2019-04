MESSI OG SOLSKJÆR: Hyggelig møte etter slakten i Barcelona sist tirsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Solskjær tror Chelsea og Arsenal har fordel av Europa-eventyret

Ole Gunnar Solskjær tror ikke det er noen fordel for Manchester United at de kan konsentrere seg om den spennende ligaavslutningen - mens både Chelsea og Arsenal skal ut i semifinaler i Europa.

Mindre enn 10 minutter siden







På fredagens pressekonferanse foran møtet med Everton ble han spurt om United ville få en fordel for topp 4-plassering nå som de to London-lagene også må tenke på Europa League.

– Det vil trolig gi dem en «boost», at de skal spille disse kampene. Vi skulle veldig gjerne ha spilt semifinale selv. Sånn er det ikke, så vi må fokusere på de kampene vi har igjen, sa United-manageren til media ifølge BBC.

les også VAR-motstanden må på museum

Solskjær ble også spurt om alle ryktene rundt spillerkjøp i sommer og spillere som forsvinner. Manageren innrømmet at det ikke er alle han er fornøyd med.

– De fleste spillerne har imponert meg med sin innstilling. Og så er det noen som trenger en virkelighetssjekk av hvor de er. Så vet også de fleste av dem at de kan bli bedre om de fortsetter å jobbe hardt, sa United-sjefen og svarte bekreftende på at spillerne fortsatt har mange muligheter denne sesongen til å overbevise ham om at de er med på «prosjekt Solskjær», skriver NTB.

– Hver eneste dag på trening, og i hver kamp. Det er klart at når du spiller utpå der, da er det ingen steder å gjemme seg. Alle kan se hvilket nivå du er på. Og det er prestasjonene på banen som vil avgjøre hvor du er i karrieren. Vi snakket om dette i Barcelona også. Når du er der, på store arenaer, da må du heve deg. Ta gode beslutninger. Det finnes ikke noe sted å gjemme seg.

les også Nå må Solskjær telle til ti. Fort.

Solskjær kom ifølge Uniteds hjemmeside med nyheter om skadede spillere: Både Alexis Sanchez og Nemanja Matic er klar til innsats på Goodison Park.

– Nemanja og Alexis hadde en god trening torsdag, så de vil trolig begge være involvert, sier Solskjær til klubbens TV-kanal.

– Troppen ser bra ut, og blir bedre og bedre, må jeg si.

les også Solskjær innrømmer gambling: – Vi måtte gå for det

United har tapt sine fire siste kamper på utebane og kommer rett fra 3–0-tap i Barcelona. Solskjær sa dette om sommersigneringer på pressekonferansen:

– Selvfølgelig blir det signeringer i sommer. Men vi må også sette oss ned med spillere. De må vite hva som skal til og gjøre jobben inn mot sesongoppkjøringen også. Det blir fint å se hvem som kommer tilbake (til sesongoppkjøringen) klare, sa Solskjær ifølge NTB.

Publisert: 19.04.19 kl. 12:06