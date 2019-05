PLANEN KLAR? Arsenal-boss Unai Emery på trening onsdag ettermiddag. Foto: Nigel French / PA Wire

Arsenal-sjefen om Europa League: – Her har vi virkelig en god mulighet

I Premier League er de avhengig av hjelp fra andre for å kvalifisere seg for Champions League. Nå sikter Arsenal-sjef Unai Emery seg inn en plass via turneringen han har vunnet tre ganger som trener: Europa League.

Nå nettopp







Her er torsdagens oddstips

Arsenal har tapt fire av sine fem siste kamper og kan ha rotet bort muligheten til å bli topp 4 – og dermed få Champions League-billett gjennom sin Premier League-plassering. De ligger nå på 5. plass.

En annen mulighet til å komme til Champions League er å vinne Europa League. Det mener Arsenal-sjef Emery er en reell mulighet:

– Jeg tenker i nuet. Jeg vil skape ny historie i alle turneringer. Det er vår mulighet til en tittel. Det er en av veiene til Champions League. Vi har nå to muligheter – den ene er gjennom Premier League. Men der ligger det ikke i våre hender, men vi har virkelig en god mulighet i Europa League, sa Unai Emery på pressekonferansen foran kveldens kamp mot Valencia.

Han kan trygt kalles «Europa League-ekspert» etter tre strake titler med Sevilla i årene 2014, 2015 og 2016.

Fredag er det Eurojackpot – 744 millioner!

les også Ikke sikkert at 4. plass er nok for Solskjær

– Vi trenger å gjøre en god forestilling og få et godt resultat, fastslo Arsenal-manageren om kampen på Emirates. Unai Emery var trener i nettopp Valencia i 2008 til 2012.

– Jeg er takknemlig for tiden i Valencia, både i klubben og i byen. Vi har respekt for Valencia, og de er i god form. Marcelino er en god trener som har bygd et velorganisert lag med en sterk mentalitet. Det er et lag som er vanskelig å bryte ned.

Lørdag er det Lotto – 14 millioner!

Laurent Koscielny ser også at Europa League er en vei til Champions League.

– Europa League-skjebnen er i våre egne hender. Vi vil gi alt i Europa League, og det er et trofé vi skal prøve å ta.

PS: Aaron Ramseys Arsenal-karriere er over. En hamstringskade gjør det umulig for ham å spille mer denne sesongen. Fra sommeren er han Juventus-spiller.

les også Van Dijk vant PFA-prisen som årets spiller

VG-tips fra Rolf Brown:

* Europa League-semifinale og første kamp av to.

* Arsenal slo både Watford og Napoli 1–0 på utebane i løpet av få dager i midten av april – og alt så ut til å være i den skjønneste orden. Men i stedet har Nord-London-laget siden blitt påført tre strake tap – og sluppet inn tre mål i samtlige tre matcher mot Crystal Palace, Wolves og Leicester.

* I Europa League står Arsenal bokført med 5-1-0 på sine seks hjemmekamper denne sesongen.

* Valencia hadde også en slitsom siste uke i april med tap for både Atlético Madrid og Eibar – og det kan hende at laget rett og slett merker kjøret med mange kamper over tid. Laget har levert i bortekampene i EL-sluttspillet med seirer over Celtic og Villarreal og uavgjort mot Krasnodar i vinter og vår.

Begge lag scorer til 1,70 er spillalternativ. Du må spille før kl. 20.55. Kampen ser du på TV 2 Zebra.

Publisert: 02.05.19 kl. 14:59

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.