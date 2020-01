Solskjærs nye City-skalp holdt ikke til finale – kaller utvisning «en vits»

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Manchester United 0–1, 3–2 sammenlagt) Ole Gunnar Solskjær (46) rystet nok en gang Pep Guardiola (49) på Etihad Stadium, men det holdt ikke til avansement til ligacupfinalen.

Takket være 3–1-seieren på Old Trafford for tre uker siden overlever Manchester City til tross for at Nemanja Matic scoret kampens eneste mål.

City-stjernene sløste bort en rekke enorme muligheter i en kamp de i stor grad dominerte, men kunne puste lettet ut til slutt. De møter Ørjan Nylands Aston Villa i ligacupfinalen den 1. mars.

– Jeg kan ikke engang forklare det. Vi taper 1-0, men de hadde ikke en eneste klar målsjanse, sier en forbauset Kevin de Bruyne til Viasport.

Seieren var Solskjærs andre på to forsøk borte mot byrivalen, etter 2–1-skalpen i desember, men denne gangen var det til liten nytte.

Nordmannen tror det kunne endt annerledes dersom Matic ikke hadde fått det han mener var et feilaktig rødt kort et kvarter før slutt, etter sitt andre gule kort.

– Det var aldri en utvisning. For meg var det en vits. Hvor mange ganger taklet ikke de oss? Det burde ikke være sånn, sier Solskjær og fortsetter:

– Det første er ikke gult kort. Han er uheldig. Jeg er uenig med avgjørelsen. Jeg synes det er ironisk at han får et gult kort første gang han lager frispark, med tanke på alle gangene vi prøvde å kontre, men de la oss i bakken.

WEMBLEY ER DEN VEIEN, PEP: Ole Gunnar Solskjærs Manchester United ga Manchester City kamp til døren, men det er Pep Guardiola (t.h.) som kan juble over finaleplass i ligacupen. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Overrasket

Solskjær og hans assistenter så lettere lamslått ut da de oppdaget Citys oppstilling etter kampstart: Pep Guardiola overrasket med en innovativ 3–2–4–1-formasjon, og det så innledningsvis ut til å fungere til punkt og prikke.

City-sjansene kom på løpende bånd, og de kom til en av planetens mest målfarlige spillere, men det ville seg ikke for Sergio Agüero i første omgang.

Først ble han stoppet av David de Gea etter en god heading. Så avsluttet han like utenfor stolpen. På tredje forsøk kombinerte han flott med Raheem Sterling, men igjen reddet de Gea, som nok en gang var på pletten like før pause da Agüero holdt på å snappe opp et svakt tilbakespill av Victor Lindelöf.

Null mål på fire klare Agüero-sjanser er ikke hverdagskost, men United takket, bukket og straffet hjemmelaget nådeløst.

På sin første mulighet i kampen, ti minutter før pause, hugget de til: Freds frispark ble svakt klarert av Bernardo Silva, så ballen havnet hos Nemanja Matic, som på halv volley pisket den i mål via stolpen.

USANNSYNLIG MÅLSCORER: Nemanja Matic feirer 1–0-målet til Manchester United. Foto: PETER POWELL / EPA

Det var serberens første mål på over et år for Manchester United, som på smått utrolig vis kunne gå i garderoben til pause med et tent håp om finaleplass, til tross for at City hadde totaldominert store deler av den første omgangen.

Utvisning

City-overtaket var mindre etter pause, men Sterling fikk omgangens – og kampens – største sjanse like før timen var spilt. Han rundet alt og alle, inkludert keeper de Gea, men avsluttet like over mål.

Deretter kastet David Silva bort en enorm gratismulighet etter at Maguire hadde gitt bort ballen i egen 16-meter. Sløseriet fikk Guardiola til å skrike av frustrasjon før han begravde hodet i hendene sine.

Det kunne en stund virke som en kveld der alt gikk imot City-manageren, men da Manchester United gikk inn i kampens siste kvarter med en reell mulighet, fikk Matic på unødvendig vis sitt andre gule kort for kvelden og dermed marsjordre.

Med én mann mindre hadde gjestene lite å komme med i sluttminuttene, så City kunne kontrollere inn den knappe sammenlagtledelsen sin uten store problemer.

