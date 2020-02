TAKKET FANSEN: Sander Berge applauderer Sheffield United-fansen etter debuten. Foto: Tess Derry / PA

Sander Berge hyllet av fansen: – Sykeste jeg har opplevd

SELHURST (VG) Sheffield United-fansen hadde bare øyne for én mann etter den sterke borteseieren over Crystal Palace: Rekordsigneringen Sander Berge (21).

Fansen sang om Asker-gutten allerede under oppvarmingen, fortsatte under kampen, da han ble byttet ut og – spesielt – etter kampslutt.

Da samlet Sheffield United-spillerne seg foran den fullpakkede bortesvingen for å feire en hardt tilkjempet 1–0-seier. Berge, som spilte 68 minutter i en solid debut, ble til slutt stående alene foran dem mens de sang sin nykomponerte sang om ham.

– Det var helt enormt. Det er det sykeste jeg har opplevd, sier Berge til VG om hyllesten, som du kan se her:

Teksten på den nye Berge-sangen er som følger:

«He’s Norwegian,

He plays for The Blades with John Egan

We're playing in Europe next season,

with Sander Berge.»

– At de avslutter med å synge den sangen til meg, var et spesielt øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme. Det sier alt om klubben og denne familien. Du føler en kjærlighet og tilknytning fra første minutt som er helt spesiell, sier Berge.

Lørdag var ikke første gang han hørte fansens sang. Den fikk han nemlig høre allerede på sin første arbeidsdag som Sheffield United-spiller på torsdag.

– Det startet da jeg kom inn i garderoben første dagen. De spurte meg litt om kallenavn og om de skal uttale det «Berge» eller «Burge». Så hadde bestevennen til kapteinen (Billy Sharpe), som er fan, laget en sang. Så han sang den videre til oss, sier Berge og fortsetter:

– Alle guttene «døde» da den kom på i WhatsApp-gruppen. Da hadde jeg bare hatt medisinsk test, vært med på 30 minutters trening, tatt noen bilder og signert kontrakten, og så får jeg den. Det er helt rått.

– Hadde du noen gang forventet at du skulle bli tatt imot på denne måten?

– Nei. På ingen som helst måte. Jeg visste hva jeg gikk til sportslig og hva treneren tenkte, men du kjenner når du kommer på anlegget at alle elsker klubben. Den tilhørigheten er så spesiell, sier Berge.

Han opplever at han ble tatt imot med åpne armer, uten skepsis fra nye lagkamerater som frykter å miste plassen sin på laget.

– For dem var det «her kommer en drittunge fra Norge». Det var som å komme inn som lillebroren til guttene. Det var en enorm følelse. Det gjør at jeg kan komme inn i det fortere. De strekker alltid ut en hånd. Det er massivt. Jeg er veldig imponert og takknemlig for det, sier 21-åringen.

