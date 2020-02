TENT: Erling Braut Haaland både scoret og hisset seg opp mot Werder Bremen i cupen på tirsdag (Davy Klaassen prøver her å roe ham ned). Lørdag kveld skal nordmannen i aksjon i Bundesliga. Foto: FABIAN BIMMER

Økland frykter nytt Haaland-show: – Han er eksepsjonell

LEVERKUSEN (VG) Arne Larsen Økland (65) er en levende Bayer Leverkusen-legende. Lørdag tror visepresidenten i Norges Fotballforbund at Erling Braut Haaland (19) kan senke gamleklubben.

Avspark på intime BayArena i Leverkusen er klokken 18.30. Da står 194 centimeter høye Erling Braut Haaland ved midtsirkelen iført Borussia Dortmunds svart-gule drakt – klar for å jakte scoring nummer ni etter overgangen til Tyskland for en drøy måned siden.

– Akkurat i dag trenger ikke Erling å lage så mange mål, men jeg er redd for at han gjør det, sier Økland til VG på sin karakteristiske Bømlo-dialekt.

– Men som Bryne-legende og visepresident i Norges Fotballforbund vil det vel ikke være noen krise?

– Nei. Det vil ikke være krise. Det vil det definitivt ikke være. Men Bayer Leverkusen er klubben min i Tyskland. Det er det ingen tvil om.

I NFF: Visepresident i NFF Arne Larsen Økland (til høyre) er her på landskamp sammen med Erna Solberg og NFF-president Terje Svendsen. Foto: Terje Pedersen, Scanpix

– Han er eksepsjonell

Likhetene mellom Økland og Haaland er mange. Økland var selv spiss og ble en stor profil i tysk fotball med 43 mål på 101 seriekamper for Bayer Leverkusen på begynnelsen av 1980-tallet.

Begge har også en fortid i Bryne og stor kjærlighet for klubben. Mens Haaland scoret hat trick i Dortmund-debuten mot Augsburg, gjorde Økland sitt første hat trick for Leverkusen mot Dortmund.

CUPMESTER: Økland bidro til Bryne-historiens foreløpig eneste trofé på toppnivå, cupmesterskapet i 1987. Her er spissen sammen med keeper Lars Gaute Bø. Foto: Hanssen, Eystein

Nå forteller Økland at han er dypt imponert over Norges nye spissfenomen, som har satt inn åtte mål på bare fire opptredener for «die Schwarzgelben».

– Han er eksepsjonell. Jeg har sett alle kampene til Erling etter at han kom til Tyskland. Jeg var tilfeldigvis også i Marbella da han debuterte i treningskampen der, forteller Økland.

– Som gammel spiss, sitter jeg og følger med ham tett. Av og til er det tilfeldig at du scorer som spiss, men jeg har sett nøye på hva han har gjort i disse kampene. Den scoringen han hadde mot Bremen i cupen ser fryktelig enkel ut, men hvis du ser på bevegelsen hans før han får ballen, er det ikke tilfeldig at han er alene der. Han finter ut forsvarsspilleren ved å bevege seg en vei – for så å gå en annen. Han har et fantastisk bevegelsesmønster.

Her kan du se Haalands scoring mot Werder Bremen:

Landslaget vil profittere

Økland er også imponert over Haalands ferdigheter i det oppbyggende spillet. Det handler om mottak, avleveringer og løp. Jærbuen kan «møte» i en sekvens og stikke i bakrom i den neste. Det gjør ham uforutsigbar.

– Dortmund har manglet en spiller som Erling. Jeg ser frem til å se han og Martin Ødegaard sammen på landslaget fremover, med Martin sine fantastiske kvaliteter til å slå gjennombruddspasninger og Erlings bevegelser, sier Økland.

– Det er viktig at Erling beholder den gode formen frem til playoffkampen mot Serbia i mars. Hvis han holder seg skadefri, har vi noen gode spillere på landslaget som gjør at det skal bli gøy å spille mot Serbia.

BRYNE-HELT: Bryne FK selger Dortmund-drakter med Haalands navn og nummer. Her er det trener Jan Halvor Halvorsen og daglig leder Knut Ove Joa som viser frem to eksemplarer. Foto: Tommy Ellingsen, VG

Tror på jevn match

Økland skulle aller helst ha vært til stede i Leverkusen lørdag kveld, men NFF-toppen befinner seg på et kretsting i Telemark. Dermed må mannen med 13 nettkjenninger på 53 A-landskamper følge med fra Norge, som så mange andre trolig vil gjøre når Haaland skal spille sin femte match for Dortmund.

Mens gultrøyene har tatt steget opp på tredje plass i Bundesliga etter Haalands ankomst, tre poeng bak serieleder Bayern München, ligger Leverkusen på femte. Dortmund må imidlertid klare seg uten Marco Reus i over en måned fremover, etter at kapteinen pådro seg en lyskestrekk mot Werder Bremen i cupen på tirsdag.

– Vi er lei oss for det. Han er veldig viktig for oss, men vi får ikke gjort noe med det. Leverkusen er et lag med veldig høy kvalitet. De signerte også to-tre spillere i vinter. Vi må være forberedt på å møte et godt lag, uttalte Dortmund-trener Lucien Favre på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

FÅR TAKK: Haaland og Favre etter at nordmannen ble byttet ut mot Union Berlin etter å ha scoret to ganger. Foto: EPA

De to klubbene holder til bare seks mil fra hverandre, noe som gjør kampen til et lokalt toppoppgjør. Økland tror det blir en tøff batalje.

– Jeg er imponert over Dortmund, men det er ikke tilfeldig at de slipper inn en del mål. De er bedre offensivt enn defensivt. De spiller på høy risiko. De spiller aldri en lang pasning uten at de er nødt til det. Samtidig har Leverkusen et spennende lag. Jeg tror det blir en veldig jevn kamp, men jeg tror også det blir en del mål, sier Økland.

Om han får rett, får vi svaret på fra klokken 18.30. Oppgjøret vises på Viasport 1.

HET: Halaand har puttet åtte ganger for Dortmund så langt. Fire av nettkjenningene har kommet hjemme på Signal Iduna Park. Foto: AFP

Publisert: 08.02.20 kl. 15:31

