Klopp hyller Traoré: – For en spiller

(Wolverhampton – Liverpool 1–2) Adama Traoré (23) gjør livet vanskelig for de fleste i Premier League om dagen. Den suveren serielederen Liverpool var intet unntak. Nå hylles han av Jürgen Klopp.

– Får Traoré ballen er han umulig å spille mot noen gang. Jeg tror den eneste som kan stoppe ham er han selv. Det er helt utrolig. Innleggene hans blir bedre og bedre, og han blir mer og mer involvert spillet. For en spiller, sier Klopp til BT Sports etter at Liverpool sikret sin 14. strake seier i Premier League torsdag kveld.

Liverpool tok ledelsen etter at Jordan Henderson stanget inn en corner, men så slo Wolves tilbake da Traoré fant Raúl Jiménez inne i Liverpools 16-meter. Liverpools første baklengsmål i serien siden 4. desember. Men som så mange ganger før denne sesongen avgjorde Liverpool i sluttminuttene.

– Det er ikke bare ham, men han utgjør den store forskjellen. Når han har ballen, må man bare håpe han ikke treffer noen med innleggene sine, fortsetter Liverpool-sjefen.

23-åringen forlot Barcelona i 2015, da han ble solgt til Aston Villa for rundt 110 millioner kroner. Det ble ingen suksess, og ett år senere ble han solgt for rundt 90 millioner til Middlesbrough. Der fant han seg mer til rette, og etter to sesongen gikk veien videre til Wolverhampton for drøyt 220 millioner kroner.

Men det er først denne sesongen virkelig har blomstret.

– Han er ikke bare en kantspiller lenger. Han vinner ballen, han holder på ballen og han står bak scoringer, sier Klopp på pressekonferansen etter kampen.

Selv ønsker Traoré ikke snakke om seg selv, men trekker frem laget.

– Jeg synes laget spilte bra i dag. Vi jobbet gjennom hele kampen. Det er trist at vi ikke fikk poeng, men vi må jobbe videre og ta med oss det positive, sier Traoré.

– Vi glemmer ikke at vi møtte et av de beste lagene i verden.

Etter seieren mot Wolverhampton har Liverpool 16 poengs forsprang til tabelltoer Manchester City. Klopps menn har fortsatt én kamp mindre spilt.

– Alle spillerne er i veldig god form, ellers hadde vi ikke vunnet fotballkamper. Alle vil slå oss. Men selv om spillerne er i god form, ser vi hele tiden ting som kan bli bedre, sier Klopp.

– Jeg husker helt ærlig ikke hvor mange kamper vi har spilt eller hvor mange poeng vi har. Jeg måtte spørre om det i stad. Jeg vet vi har tre kamper på en uke, det er mye. Det er presset jeg kjenner på, forklarer Klopp.

Liverpool møter Shrewsbury i FA-cupen søndag, deretter venter hengekampen mot West Ham onsdag og Southampton på hjemmebane lørdag 1. februar.

FORNØYD: Jürgen Klopp og Liverpool har nå 40 Premier League-kamper på rad uten tap. Foto: Carl Recine / Reuters / NTB scanpix

