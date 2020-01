ENGLAND-GLISET: Sander Berge er i ferd med å bli solgt til Premier League. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Sander Berge på vei til Sheffield United

Ifølge VGs opplysninger er Sander Berge (21) på plass i England for å gjennomføre overgangen til Sheffield United.

VG meldte onsdag at Genk og Sheffield United var i forhandlinger om noen siste detaljer i en potensiell overgang verdt mellom 200 og 250 millioner kroner.

Etter det VG får opplyst, har det siden onsdag ettermiddag skjedd et gjennombrudd i forhandlingene som betyr at alt skal ligge til rette for en overgang til Premier League.

Klubbene har kommet til enighet om en overgangssum. Nå gjenstår kun formaliteter som medisinsk test og de siste detaljene rundt Asker-guttens personlige betingelser.

VG får opplyst at Berge allerede er på plass i Sheffield. Den belgiske journalisten Kristoff Terreur har publisert et bilde av det som ser ut til å være Berge, agent Morten Wivestad og Sheffield United-manager Chris Wilder.

