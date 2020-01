PLANEN SVIKTET: Ole Gunnar Solskjær og hans assistenter Michael Carrick (t.v.) og Kieran McKenna klarte ikke å finne en plan for å stoppe Liverpools hodesterke midtstopper Virgil van Dijk. Foto: PETER POWELL / EPA

Solskjær refses for planen mot van Dijk: – Ikke til å tro

LIVERPOOL (VG) Til og med Virgil van Dijk (28) klødde seg i hodet etter å ha blitt forsøkt markert av den over 20 centimeter lavere Brandon Williams (19) på Anfield.

Liverpools åpningsmål i 2–0-seieren over Manchester United førte til krass kritikk av Ole Gunnar Solskjærs planlegging av forsvarsspillet på cornere.

United satset på soneforsvar, som vil si at hver spiller har ansvar for et bestemt område istedenfor én enkeltspiller, og det straffet seg: van Dijk steg til værs mot betydelig kortere Williams og stanget inn sitt fjerde seriemål for sesongen.

– På en eller annen måte er det Williams som ender opp mot van Dijk i sonemarkeringen. Det er en så dårlig match at det ikke er til å tro, kommenterte Gary Neville på Sky Sports.

– Jeg pleier å bli markert av de sterkeste hodespillerne, sa en litt forundret van Dijk til kanalen etter kampen, og bekreftet at Uniteds svakheter på defensive dødballer var noe de hadde hatt et særskilt fokus på i forkant.

Se situasjonen her:

Solskjær: – Skuffende

United er nå, sammen med Norwich og Aston Villa, det laget som har sluppet inn flest (8) mål på corner i Premier League denne sesongen.

På spørsmål fra VG om hva som var planen for å stoppe van Dijk, svarer Solskjær:

– Det gikk ikke etter planen. De setter opp et godt sperretrekk. Man er nødt til å gå i kroppen på Virgil, for han er en av de beste hodespillerne. Når han får løpe fritt, er det aldri lett å forsvare seg. Det var skuffende.

– Vi håndterte det ikke bra nok, sier Solskjær.

Sperretrekket han sikter til, er at Liverpool-stopper Joe Gomez stelte seg i veien for United-stopper Harry Maguire, slik at han ikke rakk frem til van Dijk i tide.

SKJEBNESVANGERT: Her stiger Virgil van Dijk til værs over en sjanseløs Brandon Williams. Harry Maguire kaster seg inn i duellen, men kommer for sent inn etter å ha blitt sperret av Joe Gomez. Foto: Martin Rickett / PA Wire

«Utilgivelig galskap»

– Jeg er ikke manageren, men jeg synes virkelig de bør endre strategi, fordi Vigil får hoppe fritt, ingen markerer ham ordentlig. Du må sette store spillere opp mot store spillere. Jeg tror du har en bedre sjanse da enn om du markerer i sone, sier tidligere United-spiss Robin van Persie på australsk TV.

Baklengsmålet omtales som «utilgivelig galskap av Manchester United» av journalist Sam Pilger på Twitter. Samuel Luckhurst fra lokalavisen Manchester Evening News skriver kaller det «amatørmessig planlegging».

– Vi analyserer alltid om det er noen rom vi kan utnytte. Analyseguttene legger veldig mye arbeid i det, forklarer Klopp om arbeidet med å forberede cornerne mot Manchester United.

– I dag handlet det om at vi ønsket å angripe dem ved første stolpe med Virgil, sier han og fortsetter:

– Det var ikke det at Manchester United gjør det eksepsjonelt dårlig på dødballer. Alle andre prøver å få en liten fordel mot oss i disse situasjonene, så det er det vi også prøver å gjøre.

