Liverpool trenger ikke mer enn 94 poeng - kan få 112

I fjor tok Liverpool sølv med 97 poeng. I 2019/20 blir det garantert gull om de sikrer seg 94 poeng. Og gullet kan faktisk sikres den 4.4 klokka 4.

Her er lørdagens oddstips!

Da er det nemlig kickoff, som det heter på balløya, for kampen Manchester City-Liverpool.

Etter den kampen kan Liverpool stå med 94 poeng - om de vinner alt de nærmeste ukene.

En liten oppsummering:

* Liverpool ligger i øyeblikket 19 poeng foran Manchester City på Premier League-tabellen. Begge har 24 kamper.

* Manchester City har 51 poeng og 14 kamper igjen. Det betyr maksimalt 93 poeng på 38 kamper.

* Liverpool har 70 poeng. Om åtte kamper kan de allerede ha 94 poeng - om de skulle vinne alt. Og den åttende kampen er altså mot Manchester City den 4. april (som i parentes bemerket er «palmelørdag» og starten på ferien for mange nordmenn).

* Det er selvfølgelig en stor mulighet for at alt kan endres ved at Liverpool og/eller Manchester City og Leicester på 3. plass avgir poeng i ukene framover.

Men det er også andre tall å merke seg:

* Hvis Liverpool skulle ta full pott resten av sesongen, vil de oppnå 112 poeng. Rekorden i Premier League til nå tilhører Manchester City, er på 100 poeng og stammer fra 2017/18.

* Liverpool vil altså uansett vinne ligamesterskapet om de vinner åtte av sine 14 gjenstående kamper - og taper resten.

* Liverpool har allerede vunnet like mange kamper til nå som Leicester gjorde hele sesongen da de vant gull i 2015/16 - 23 i tallet.

* Og - som supportersiden liverpool.no har regnet ut - så trengs det faktisk bare to seirer til for å være sikret Champions League-spill på Anfield også neste sesong. Det er nemlig 30 poeng ned til Chelsea på 4. plass og 36 poeng til Manchester United på 5. plass - og det skal deles ut bare 42 poeng til.

Den kjente russiske journalisten Artur Petrosjan, som skriver for en rekke vestlige medier, har forøvrig moret seg med å sammenligne Liverpools 70 poeng med poengfangsten til summen av to andre klubber:

Liverpool - 70 poeng.

Manchester City+Norwich - 68 poeng.

Tottenham+Wolverhampton - 68 poeng.

Chelsea+West Ham-63 poeng.

Arsenal+Everton - 60 poeng.

Petrosjan har også en annen vri:

Manchester United+Manchester United - 68 poeng.

Da Liverpool for et par uker siden satte ny Premier League-rekord i antall poeng etter 21 kamper (61 mot Manchester Citys 59 i 2017/18), tok Jürgen Klopp det med stoisk ro:

– Hvor stor ledelse vi har, er ikke så interessant. Den dagen vi har så mange poeng at ingen kan ta oss igjen, så er jeg interessert, smilte tyskeren.

– Jeg har fortsatt ingen problemer med å motivere gutta, sa Liverpool-manageren etter onsdagens seier over West Ham.

– De kan fortsatt gjøre latterlige feil, men det har ingenting med motivasjon å gjøre. Det er bare så vanskelig å holde seg konsentrert når du har overtaket hele tiden.

VGs tips: Liverpool-seier med 0–1-handikap.

Liverpool sikrer seg med en eventuell seier her en 22 poengs ledelse ettersom Manchester City ikke spiller før på søndag ettermiddag. Det er bare tidlig i februar, og hjemmelaget kan fortsatt komme til å ryke på noen smeller.

Men for hver kamp som går virker det bare mindre og mindre sannsynlig. Tenk på at de har vunnet 19 strake hjemmekamper i Premier League.

Southampton har innkassert tre seirer på fire siste ligamatcher og laget er fremdeles med i FA-cupen der de møter Tottenham i en omkamp i neste uke. Med tanke på at So’ton gikk på et nedbrytende 0–9-hjemmetap tidligere i sesongen er det solid å komme så sterkt tilbake.

Men Liverpool på Anfield er noe helt annet, og vi går for en hjemmeseier med 0–1-handikap til 1,70 i odds. Spillet må kombineres, spillestopp er lørdag kl. 15.55 og TV2 Sport Premium viser oppgjøret.

Publisert: 01.02.20 kl. 10:20

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 24 23 1 0 56 – 15 41 70 2 Manchester City 24 16 3 5 65 – 27 38 51 3 Leicester City 24 15 3 6 52 – 24 28 48 4 Chelsea 24 12 4 8 41 – 32 9 40 5 Manchester United 24 9 7 8 36 – 29 7 34 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

