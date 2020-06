IMPONERTE: Filip Rønningen Jørgensen presenterte seg for det norske fotballpublikummet med et imponerende innhopp mot Vålerenga. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Odds nye stortalent hylles: – Vært forelsket i flere måneder

SKIEN (VG) Filip Rønningen Jørgensen (18) er hemmeligheten Odd ikke klarer å skjule lenger. Nå spås den 2002-fødte Kragerø-gutten en gyllen fremtid.

Nå nettopp

Onsdag ble han byttet inn i det 57. minutt av kampen mot Vålerenga, til sin første eliteseriekamp på Skagerak Arena. Stillingen var 1–1, men ungguttens innhopp forandret alt.

Etter en drøy halvtime med Jørgensen på banen hadde Odd scoret tre mål. 18-åringen hadde skaffet et straffespark og vært helt sentral i Odds imponerende avslutning på kampen. Til tross for at Torgeir Børven scoret tre mål, var det en lyslugg med litt for stor drakt som var det store samtaleemnet på pressetribunen og i kommentatorbua.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim konstaterte at «jeg har fått meg en ny favoritt», og beskrev Jørgensens innhopp som «totalt dominerende».

Daglig leder Einar Håndlykken bidrar heller ikke til å dempe forventningene til den hittil ukjente midtbanespilleren som foreløpig står uten aldersbestemte landskamper for Norge.

– Altså, det er helt … Jeg har vært forelsket i Filip i flere måneder. Vi har visst det lenge at han er enorm. Det beviste han nå, sier Odd-sjefen til VG.

– Hva er det som gjør ham så spesiell?

– Alle ser jo det. Han har en enorm ro og et overblikk som gjør at alle valgene hans er riktig. Det er enormt spennende, sier Håndlykken etter denne kampen:

Trener Jan Frode Nornes gliste også godt da Jørgensen ble tema i intervjuet etter 4–1-seieren over Vålerenga.

– Han er vel ukjent for de fleste. En utrolig spennende spiller. Kjempetalent. Han kommer inn og er med å snu kampen til vår fordel fordi han klarer å skape en ro i laget og får styre rytmen i kampen. Han vil ha ballen hele tiden og er spillbar. Han imponerer rett og slett, sier Nornes.

Jørgensen, som fylte 18 år for en måned siden, var smørblid da han stilte til intervju med flere medier i den corona-improviserte pressesonen på Skagerak Arena – en øvelse han har lite trening i, og som han løste med korte, ydmyke svar.

– Jeg følte det gikk veldig bra. Det har jeg fått høre også. Alle har vært fornøyde med det jeg gjorde.

les også Børven reagerer på mulig prislapp: – Useriøst

– Kan dette bli din sesong?

– Ja, jeg vet ikke helt, vi får se. Kanskje. Jeg vet ikke, sier Jørgensen med Skiens bredeste glis om munnen.

I Odd snakkes det allerede om at det kun er et spørsmål om kort tid før han slår seg inn i startoppstillingen for godt. Kanskje allerede mot Start på lørdag?

Publisert: 27.06.20 kl. 15:46

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 3 3 0 0 13 – 5 8 9 2 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 3 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 4 Strømsgodset 3 2 1 0 6 – 4 2 7 5 Kristiansund 3 1 2 0 9 – 4 5 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om Eliteserien Odds BK

Fra andre aviser