Haaland og Dortmund rundspilt og ydmyket i sesongavslutningen

(Borussia Dortmund – Hoffenheim 0–4) Det var tydelig at Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund trengte sommerferie lørdag. De avsluttet 2019/20-sesongen med å bli rundspilt av Andrej Kramarić og Hoffenheim.

– Det her har vært ordentlig, ordentlig skrøpelig fra Dortmund, var den dystre, men presise, dommen fra Viasats ekspertkommentator Lars Tjærnås etter den første omgangen på Signal Iduna Park.

Og det ble på ingen måte bedre i etter hvilen.

Rundspilt

Borussia Dortmund sikret 2. plassen i Bundesliga med en råsterk 2–0-seier borte mot RB Leipzig forrige helg, men så ut som et helt annet lag i sesongens siste kamp hjemme mot Hoffenheim lørdag.

De gule og svarte ble rundspilt etter alle kunstens regler av bortelaget, og ikke nok med at de lå under 0–2 til pause – de skapte heller ikke noe som helst i løpet av kampens første 45 minutter.

Lucien Favre byttet inn Jadon Sancho og Achraf Hakimi etter pause i et håp om å snu det, men i stedet scoret Hoffenheim to ganger i løpet av 2. omgangs første fem minutter.

Andrej Kramaric scoret alle fire (!) målene.

Heller ikke etter pause maktet Borussia Dortmund å skape noe. Hoffenheim var faktisk langt nærmere både 5- og 6–0 enn det hjemmelaget var en redusering.

STJAL SHOWET: Andrej Kramaric scoret alle fire for Hoffenheim. Foto: Martin Rose / POOL / Getty Images Europe POOL

Elleville Haaland-tall

Selv om det be en stusslig avslutning, kan Erling Braut Haaland ta sommerferie med god samvittighet.

Han har hatt en fantastisk 2019/20-sesong for begge klubbene han har spilt for. I første halvdel av sesongen, for RB Salzburg i Østerrike, ble det 29 scoringer på 27 kamper i alle turneringer.

Han har fortsatt å pøse inn mål etter overgangen til Borussia Dortmund, og avslutter sesongen med 16 mål på 18 kamper i alle turneringer. 13 av målene for Borussia Dortmund har blitt scoret i Bundesliga.

Han står med totalt 44 mål og ti målgivende pasninger på de 40 kampene han har spilt i 2019/20-sesongen.

Werner avsluttet med stil

I Augsburg spilte Timo Werner sin siste kamp for RB Leipzig, og den Chelsea-klare spissen fikk en drømmeavslutning.

Han noterte seg for sin 94. scoring for klubben, og avslutter dermed RB Leipzig-karrieren med å bli klubbens mestscorende spiller gjennom tidene.

Per Ciljan Skjelbred spilte også sin siste kamp for Hertha Berlin, men det ble en bisarr avslutning for nordmannen. Han ble byttet inn etter pause, men tatt av banen etter 76 minutter.

Det er foreløpig uklart hvorfor han ble byttet ut.

– Krysser fingrene for at det ikke er noen skade, men så er det ikke noe sportslig som tyder på at han skulle måtte gå av etter en halvtime heller, sa Petter Veland, som kommenterte kampen for Viasat.

Etter ni år i den tyske hovedstadsklubben returnerer Skjelbred nå til formsvake Rosenborg.

Seriemester Bayern München avsluttet også med stil. De knuste Wolfsburg 4–0, og for Thomas Müller ble det en perfekt avslutning på sesongen.

Han noterte seg for sin 21. assist denne sesongen. Det er ny rekord i Bundesliga. Den gamle tilhørte Kevin De Bruyne, som noterte seg for 20 assists som Wolfsburg-spiller.

Etter kampen fikk de også løfte Bundesliga-trofeet:

Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

SC Paderborn og Uwe Röslers Fortuna Düsseldorf tar den tunge turen ned til 2. Bundesliga, mens Werder Bremen må ut i play- off.

Øvrige Bundesliga-resultater:

Bayer Leverkusen - Mainz 1–0

Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin 2–1

Wolfsburg - Bayern München 0–4

Eintracht Frankfurt - SC Paderborn 3–2

Werder Bremen - Köln 6–1

Freiburg - Schalke 04 4–0

Augsburg - RB Leipzig 1–2

Union Berlin - Fortuna Düsseldorf 3–0

Publisert: 27.06.20 kl. 17:22 Oppdatert: 27.06.20 kl. 17:39

