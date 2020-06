FAR OG SØNN: Odd og Steffen Iversen - to av de største profilene i norsk fotballs historie. Foto: VG

Iversen om sitt vanskelige forhold til pappa Odd: – Jeg er født halvt alkoholiker

Steffen Iversen (43) forteller om en far som ikke var der for ham i en dokumentar som vises på NRK.

– Han har liksom aldri vært noen pappa. Vi hørte aldri noe fra ham, forteller han i dokumentaren «Steffen – arven etter Ivers».

Monday står bak dokumentaren, der vi får se Steffen Iversen som liten gutt i Vålerenga-garderoben på slutten av 70-tallet, sammen med sin legendariske pappa Odd Iversen, eller bare «Ivers».

Det er idylliske scener av de to som «bakka ball» på gresslettene på Valle. Steffen kunne ikke uttrykke det ennå, men han hadde allerede bestemt seg for å gå i farens fotspor – han skulle bli fotballspiller.

Ikke gode minner

Barndommen ble etter hvert preget av avstand til faren. Odd Iversen, som gikk bort 29. desember 2014, var alkoholisert og forsvant tidlig ut av livet til sin egen sønn. Faren har selv vært åpen om alkoholismen i offentligheten.

– De minnene jeg har er egentlig ikke så gode, forteller Iversen, som fortsatt husker ordene fra en på ungdomsskolen som var i samme situasjon.

– Vi er begge to født halvt alkoholikere, sa han. Det vart plantet i hodet mitt fra ungdomsskolen av.

VG har ikke lyktes med å få tak i Steffen Iversen selv til denne saken.

FORTELLER OM FAREN: Steffen Iversen under et VG-intervju i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

I dokumentaren, som snart blir tilgjengelig på NRK TV, medvirker blant andre Steffen Iversens mor Bente Rødset, Nils Arne Eggen, Åge Hareide, Ole Gunnar Solskjær og kompisen Vegard Heggem.

En unik far-sønn-historie med to veldig folkekjære fotballspillere, mener regissør Vegard Flemmen Vaagbø.

– Steffen har selv lyst å fortelle denne historien slik han opplever den. Det er ikke så veldig mange tilsvarende norske sportsdokumentarer, der man ikke bare forteller om suksess, men også en ærlig og personlig fortelling om det som er vanskelig, sier han.

SAMMEN I TRONDHEIM: Steffen Iversen og Odd Iversen sammen i Trondheim i 2006. Foto: Ned Alley / Alley, Trondheim

«Litj-Ivers» ble allerede som barn sammenlignet med pappa Iversen, men han forsto tidlig at han ikke kunne «matche» farens personlighet som «mytisk entertainer».

– Den beste fotballspilleren jeg har møtt, sier Nils Arne Eggen om Odd Iversen.

Han var trener for både far og sønn Iversen.

– Jeg skjønner godt at du følte deg litt «farløs». Han var ikke der når han skulle være der. Og jeg skjønner ikke hva som sporet av. Han mistet kontrollen, sier Eggen i samtale med Steffen Iversen.

Høsten 1998 fortalte den da 52 år gamle fotball-legenden Odd Iversen om sin egen karriere, samt problemene på hjemmebane.

– Jeg er glad Steffen vokste opp hos mora si. Bente har mye av æren for at han er blitt den han er i dag, sa Odd Iversen den gang.

IKONISK BILDE: Kraftfulle Odd Iversen i aksjon. Foto: Scanpix

Odd Iversen ble tatt inn i Rosenborg-varmen flere ganger, men avstanden til sønnen besto. Etter hvert utviklet det seg mer til «kompis-greier», forteller Iversen, når han prøver å sette ord på det.

– Ikke nag. Ingenting sånn. Jeg var på sykehuset og besøkte ham. Vi så at det ikke varte så veldig lenge, sier han om den siste tiden med faren.

Steffen Iversen gikk til Rosenborg som 17-åring, og han var blant Europas heteste talenter da han ble Tottenham-spiller tre år senere.

Senere kom han hjem til både Vålerenga og Rosenborg – og det ble seriegull begge steder.

MÅL MOT ARSENAL: Steffen Iversen har nettopp scoret mot Arsenal på White Hart Lane i 1999. Tottenham vant 2–1 mot rivalen. Foto: Jan Johannessen

Med ekskona Anna Crane har Iversen to barn, som bor i London med moren.

– Det er litt sånn stygt å si, men du har blitt vant med at du har blitt en del borte fra dem. Det er ikke enkelt. Det blir et fryktelig tomrom, sier en rørt Iversen i dokumentaren.

– For det er kanskje noe som sitter i redselen av å bli sånn som «farsan» har vært da.

Han har – bokstavelig talt – vært omtrent så høyt oppe man kan være som norsk fotballspiller, som matchvinner mot Spania i EM i 2000.

Nedturene har også vært dype, som da han dro på nachspiel og ikke møtte opp til avtalt tid på landslagssamling under Åge Hareide. Iversen ble sendt hjem til Trondheim med nattoget.

STJERNETREFF: Odd Iversen sammen med Portugals superstjerne Eusebio i 1967. Foto: VG

Bekymringene for at det skulle gå galt også med Steffen Iversen, har absolutt vært der.

– Jeg vet at jeg er født halvt alkoholiker, og jeg vet at det er arvelig. Jeg skjønner det med historien til faren, jeg skjønner at de er bekymret, forteller han.

– Jeg skal ikke være som «farsan». Det må jeg absolutt ikke bli. En som bare stikker. Den personen vil jeg ikke være. Jeg er mye, mye, mye, mye sterkere enn faren min var.

PS! Dokumentaren «Steffen - arven etter Ivers» vises på NRK 2 lørdag og kommer også på NRK nett-TV.

