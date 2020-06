EID AV MANCHESTER CITY: Mikkel Diskerud. Foto: Helge Mikalsen

Mix tilbake i Allsvenskan – men starter ikke

Mikkel Diskerud (29) vender tilbake til svensk fotball. Han er klar for Helsingborg på et korttidslån. Men ifølge trener Olof Mellberg blir det ikke startplass mandag kveld.

Mix har ifølge Kvällsposten sagt seg klar for seriepremieren mot Varberg, men det synes altså ikke sjefen.

– Startelleveren blir tøft. Han har holdt det i gang med et lag i Norge, men nei, det blir litt vel tight.

På spørsmål fra den svenske avisen om et innhopp er aktuelt, svarer Mellberg «vi får se, vi får se».

Etter to låneperioder i IFK Göteberg er det ny klart for en ny tur til Allsvenskan for midtbanespilleren.

29-åringen, som fortsatt er eid av Manchester City, kommer sist fra koreanske Ulsan Hyundai. I vinter trente han med Stabæk.

– Det føles bra. Jeg har venner som har vært her tidligere, som Åge Hareide og Alejandro Bedoya, som har pratet fint om klubben. Det betyr noe, sier Diskerud ifølge Kvällsposten, som også siterer Mix på at kjæresten gjerne ville flytte tilbake til Sverige.

Det er uklart hvor lenge kontrakten varer, og Diskerud selv vil heller ikke gå inn på detaljer.

Mix antydet på Twitter at han ikke hadde lyst til å spille mot gamleklubben IFK Göteborg, men til Expressen sier han at «spiller jeg, så kommer jeg til å gjøre alt for å slå dem».

– Jeg har følelser for «Blåvitt», det har jeg. Det var moro å spille der, og jeg ble god venn med mange på laget. Det håper jeg at jeg blir med spillerne her i Helsingborg også.

Kvällspostens kommentator Mattias Larsson tegner et mørkt bilde av Helsingborg anno 2020:

– Det handler om å overleve, både i Allsvenskan og som klubb, skriver han – med tanke på at Helsingborg sliter kraftig økonomisk – og derfor var det uventet da klubben hentet Mikkel Diskerud.

VG-tips: Begge lag scorer

Allsvensk premiär, som det heter så fint i nabolandet. Og her møtes to lag som trolig veldig få venter seg så mye av. Akkurat det kan kan være en fordel sånn innledningsvis.

Helsingborg må igjen lene seg på sterke ledertyper som trener Olof Mellberg og landslagskjempen Andreas Granqvist (f). Sistnevnte var mye plaget med skader ifjor, men tok seg fint opp på høstparten. Og så har lokalhelten Rasmus Jönsson (a) returnert.

Varberg er debutanter på toppserienivå etter at de sikret et overraskende opprykk i 2019. Vi er spent på hva denne klubben med seriens laveste budsjett kan få til. Har laget det som trengs i 30 ligaomganger til å klare seg?

Vi gå forsiktig ut og tester et spill med to utfall. Begge lag scorer til 1,60 i singleodds. Spillestopp er kl. 18.55 i aften.

