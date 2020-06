Beklager etter at dette ikke ble mål: – Det er ikke til å tro. En skandale!

(Aston Villa – Sheffield United 0-0) På dagen 100 dager etter forrige Premier League-kamp, ble serien gjenopptatt to nordmenn fra start. Og Ørjan Håskjold Nyland tok på seg hovedrollen.

Oppdatert nå nettopp

Det var etter 41 sjansefattige minutter at tok det ordentlig fyr på Villa Park.

VG Live: Les fullstendig referat fra kampen her!

Et Sheffield United-frispark fra venstre ble løftet inn mot mål, og det kom noe overraskende på Villa-keeper Ørjan Håskjold Nyland. Den norske burvokteren fikk tak i ballen, landet vaklende bakover på streken og ble dyttet videre inn i mål av lagkompis Kortney Hause.

TV-bildene syntes å vise det alle Sheffield United-spillerne også mente: at ballen ble med inn i mål. Men klokken til dommer Michael Oliver dirret ikke, slik den gjør når mållinjeteknologien signaliserer at ballen er over streken.

– Det er ikke til å tro. Det er en skandale! Dette har jeg aldri i mitt liv sett før, kommenterte en fortumlet Jesper Mathisen for TV 2.

Kommentatorkollega i Strive, Per-Jarle Heggelund, virker like forbløffet:

– Til og med mållinjeteknologien kan diskuteres i disse dager. Merkelige tider, tvitret tidligere landslagsspiss for England, Gary Lineker.

Sheffield United tok selv til Twitter, der de tilsynelatende bare lo av situasjonen og sa at «det virket ikke».

Mens Aston Villa ikke visste helt hva de skulle si.

Etter kamp kom også beklagelsen fra Hawk-Eye, systemet som leverer mållinjeteknologien til Premier League og de store ligaene.

– De syv kameraene som følger med ble forstyrret av keeperen, forsvareren og stolpen. Aldri før, i over 9000 kamper, har vi sett så mye forstyrrelser i veien for kameraene. Systemet ble testet før kamp og fungerte underveis. Hawk-Eye ønsker å komme med en uforbeholden beklagelse til Premier League, Sheffield United og alle som ble påvirket av denne hendelsen, heter det i en uttalelse.

For Aston Villa kan det ene poenget bety forskjellen på nedrykk eller å holde seg. Med ni kamper igjen å spille ligger laget fortsatt på 19. plass av 20 mulige, men det er bare ett poeng opp til West Ham, Watford og Bournemouth.

For Sheffield United sin del kan to tapte poeng bety forskjellen på europacupspill neste sesong eller ikke. Laget ligger på 6. plass med sine 44 poeng, ett poeng bak Manchester United og fire bak Chelsea på 4. plass.

PS: Dette var den første Premier League-kampen på 100 dager, siden corona satte en stopper for ligaen. I forkant av kampen ble det markert med ett minutts stillhet for de som har mistet livet i corona-pandemien og rett etter at kampen ble blåst i gang, satte alle seg ned på kne for å markere sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen og kampen mot rasisme. Bakpå draktene sto det også Black Lives Matter i stedet for spillernes navn.

PS II: Mens Ørjan Håskjold Nyland sto hele kampen for Aston Villa, så startet Sander Berge for bortelaget. Han spilte 69 minutter.

MARKERING: Før kamp ble det holdt ett minutts stillhet til de som har gått bort som følge av corona. Rett etter kampen ble blåst i gang, satte spillerne seg ned for å markere sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen og kampen mot rasisme. Foto: Shaun Botterill / Pool Getty

Publisert: 17.06.20 kl. 20:12 Oppdatert: 17.06.20 kl. 21:26

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser