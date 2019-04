ELENDIG START: Lite stemte for Eirik Hornelands nye Rosenborg i seriestarten. Bak ham på Aspmyra var trenerteamet med (fra venstre) Jørn Jamtfall, Trond Henriksen og Karl Oskar Emberland. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Horneland forberedt på tøff uke: – Trøkket må komme

BODØ (VG) Han gikk på en karamell i første forsøk. Den nye RBK-treneren Eirik Horneland regner ikke med full arbeidsro på Lerkendal etter tapet for Bodø/Glimt.

– Ja, det er klart. Når vi spiller så dårlig. Jeg er leder. Det er klar trøkket må komme, svarer Horneland på VGs spørsmål.

Om en uke kommer Odd til Trondheim etter å ha slått tittelkandidat Brann 3–2 lørdag.

– Vi må angripe bedre, mener han.

– Her gjorde vi det på en måte hvor vi inviterte Bodø/Glimt inn i kampen på godt kontringsspill, sier Horneland. Det var mye kaos rundt vestlendingens kontroversielle overgang fra Haugesund i januar.

– Synes du dere står der du hadde trodd etter to måneder?

– Nei. Vi gjør ikke det. Vi var på gang mot Norrköping (seier 3–0, red.anm.). Men dette var et gedigent tilbakeslag, sier han svært misfornøyd med tap nummer fem på syv kamper som RBK-sjef. Rosenborg spilte vekk ball etter ball i snø og vind nord for polarsirkelen søndag kveld.

– Vi er spredd for alle vinder utpå der og blir det ekstremt stygt, uttrykte Pål André Helland i pressesonen.

Han kom fra en RBK-garderobe der irritasjonen var stor. Bodø/Glimt hadde 8–2 i målsjanser og kunne vunnet mer enn 2–0.

– Jeg tror aldri jeg sett så mange feilpasninger i mitt liv, hevder RBK-kaptein Mike Jensen mens Helland sier:

– Vi blir stresset av å komme under. Vi skal være samlet uansett om vi har ballen eller ikke har ballen. Det var vi så absolutt ikke.

– Vi må bli bedre med ballen. mener Jensen.

– Vi «ser ikke ut» når vi har ballen i føttene, vi får ikke spilt oss fri bakfra og det blir for mange tilbakespill til keeper. Vi klarer ikke å skape overtallssituasjoner, brenner for mange krefter, spiller på oss brudd og for kontringer imot. Da blir bare halsende etter, beskriver dansken.

Erik Horneland angrer ikke at han ga Nicklas Bendtner en overraskende sjanse fra start. Gjermund Åsen ble flyttet vekk fra den sentrale, offensive midtbanerollen hvor playmakeren fungerte godt mot Norrköping.

Bendtner sier på spørsmål fra NRK:

– Innstillingen var der, men spillet med ball fungerte ikke. De ting vi har trent på og ønsker å lykkes med, skjer slett ikke. Vi må forbedre oss. Det tror jeg også alle er innstilt på.

