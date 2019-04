NY VÅR: Johan Hove under intervju med VG mandag på Marienlyst stadion i Drammen. Foto: Sindre Øgar

Godset-kometen slet benken i Sogndal: – Jeg var rimelig forbannet

DRAMMEN (VG) Stortalentet Johan Hove (18) er en av de første Strømsgodset-sjef Bjørn Petter Ingebretsen tar ut på laget. Sånn var det ikke for Hove under Sogndals Eirik Bakke.

Midtbanespillerens overgang fra Sogndal til Strømsgodset i fjor sommer fikk det til å ulme i fotballbygda på Vestlandet. Mange mislikte at klubbens største talent på mange år, oppvokst midt i sentrum, ble solgt allerede som 17-åring – og attpåtil for en lav overgangssum.

Mange stusset også over at Hove kun fikk starte to kamper for Sogndal i fjor vår.

Ingebretsen nøler ikke med å omtale Johan Hove, som har 46 landskamper fra G15 til G19, som et kupp.

– En fantastisk fotballspiller som passer veldig bra inn i vår måte å spille på. I tillegg en jordnær fyr. Det var en drøm da vi fikk tak i ham, sier «BP», som Strømsgodset-treneren omtales som.

– Denne vinteren har han tatt tak, og han har vært blant våre beste spillere. Nå er han nesten den første jeg tar ut på laget. Det er gøy, sier han.

– En belastning

I sesongpremieren mot Haugesund var Johan Hove blant banens beste, kanskje den aller beste. 18-åringen leverte også en suser i 3-2-seieren, og nå forventer «BP» mer:

– Godset ser meg på en litt annen måte enn Sogndal. Sogndal brukte meg mer i en defensiv midtbaneposisjon. Her er jeg i en mer offensiv indreløperrolle. Mer spillende. Jeg er veldig glad i å ha ballen, sier Johan Hove når han møter VG mandag formiddag.

Han føler dessuten at han har tatt steg selv. Samtidig er han rask med å påpeke at det kun er spilt én kamp av årets sesong. Hove forteller at det var best for ham å forlate Sogndal, at det ikke alltid er lett å være ung fotballspiller i en liten bygd der «alle» lurer på hvorfor du ikke spiller.

– Det var en belastning, og det gikk ut over meg som spiller. Det ble litt bensin på bålet. Når jeg allerede var forbannet og frustrert, og folk sa «jeg er enig med deg», så var det ikke bra for meg, forteller Hove, som også er takknemlig for Sogndal-tiden.

GOD START: Johan Hove jubler etter scoringen sin mot Haugesund i serieåpningen. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Han lærte mye, ble voksen og fikk debutere i Eliteserien allerede som 15-åring. Om det siste halvåret er han derimot klar:

– Jeg var rimelig forbannet. Jeg prøvde å holde det for meg selv, men jeg tror folk la merke til det.

Hove understreker at han har et godt forhold til sin tidligere trener Eirik Bakke.

– Han sa at jeg kunne nå så langt jeg ville. Og jeg var glad for at han lot meg gå, for han fikk ekstremt mye tyn for det. Det har jeg stor respekt for, sier Hove og tilføyer:

– Jeg er sikker på at de ville ha satset på meg der også.

FORSVARER VALGET: Sogndal-trener Eirik Bakke, her under kvalifiseringskampen mot Ull/Kisa på Fosshaugane i fjor. Foto: Blom, Christian / NTB scanpix

Eirik Bakke sier til VG at han ønsket at Johan Hove skulle bli, at det var kjedelig å miste en lokal spiller, at det var Hoves valg å dra og at han følte at han ga stortalentet mye spilletid.

– Men han fikk lite spilletid i fjor. Hva var grunnen?

– Vi tapte 1–4 hjemme mot Åsane 16. mai, og da valgte jeg å ta bort unge spillere. Da gikk vi ti kamper uten tap, og jeg ville at han skulle jobbe seg inn på laget igjen. Det er noe jeg synes unge spillere bør lære seg.

– Eurosports fotballekspert Kenneth Fredheim har uttalt at det er ubegripelig at dere ikke så potensialet hans?

– Jeg ga ham debuten som 15-åring i 2016 og han spilte fjorten kamper i eliteseriesesongen 2017, inkludert kvalikkampen mot Ranheim (og to cupkamper). Jeg kan ikke utvikle spilleren så lenge han har lyst til noe annet. Han tok et voksent valg, men jeg ser også den andre siden. Å være fra Sogndal som ung spiller er ikke bare-bare. Alle har en mening om deg, sier Bakke, som selv var et kjempetalent i Sogndal før han ble solgt til Leeds som 21-åring.

Kenneth Fredheim tror Hove får sitt gjennombrudd i Eliteserien i år.

– Jeg så ham i treningskamper i vinter, og ble umiddelbart imponert og fascinert. Han er uredd, har blikk og er teknisk bra. Det virker ikke som han hadde tillit i Sogndal, og at de så hva de virkelig hadde, sier Fredheim til VG.

Publisert: 04.04.19 kl. 13:45