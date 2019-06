NEDTUR: Skottlands spillere applauderer til fansen etter tapet mot Japan. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

Sir Alex lider med disse VM-kvinnene

Skottland får en siste sjanse til å gå videre i fotball-VM – og har fått sir Alex Ferguson i ryggen før møtet med Argentina onsdag.

Skotten liker ikke de dommeravgjørelsene som Skottland har fått mot seg til nå – og som har gitt 1–2 tap både for England og Japan.

Før mesterskapet sendte han en videohilsen til hele troppen, og foran onsdagens skjebnekamp mot Argentina har han tatt kontakt med landslagssjef Shelley Kerr.

– Det er glimrende for meg som trener at han tar kontakt med meg, og spillerne setter også pris på hans hilsninger, sier Kerr ifølge skotske aviser.

– Han er skuffet over noen av avgjørelsene mot oss, fortsetter den skotske landslagssjefen.

Laget hennes tapte knepent mot tidligere verdensmester Japan i Rennes fredag. De fikk en VAR-avgjørelse mot seg i den første kampen, og to mulige straffesituasjoner ble vinket videre i den andre kampen.

Kerr forteller at Alex Ferguson var støttende og hyllet besluttsomheten, utholdenheten og samholdet i det skotske laget.

– Det er godt å få slik støtte fra en legende, sier Shelley Kerr.

BLID: Alex Ferguson på legendekampen mellom Manchester United og Bayern München i slutten av mai. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Selv om Skottland har to tap til nå, har de muligheten til å videre som treerlag om de slår Argentina. Også søramerikanerne er avhengig av å vinne om de skal videre til åttendedelsfinalen. De spilte uavgjort mot Japan og tapte mot England.

– Hvis du ikke blir motivert av muligheten til å gå videre i VM med å vinne denne kampen, så burde du kanskje ikke ha vært her, sier Kerr ifølge BBC.

– Det er bra at vi har scoret to mål, for målforskjellen kan bli avgjørende mot de andre gruppetreerne. Vi har en fantastisk mulighet, fastslår landslagssjefen ifølge Herald Scotland.

Publisert: 20.06.19 kl. 10:41

