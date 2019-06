Bærum-spillerne jubler, mens Vålerenga fortviler. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Mannefall for eliteserielagene i cupens 3. runde

Eliteserie-lagene fikk kjempetrøbbel i onsdagens 3. runde-kamper. Vålerenga, Sarpsborg, Strømsgodset og Lillestrøm er alle utslått av cupen - mens Rosenborg og Odd må spille ekstraomganger mot henholdsvis Ull/Kisa og Sandefjord.

Vålerenga ledet 2–0 på Kadettangen i Bærum og var tilsynelatende på vei mot et trygt avansement. Men Bærum scoret fire strake og ledet 4–2. Matthías Vilhjálmsson reduserte til 4–3 etter 73 minutter. Men etter 80 minutter økte Bærum til 5–3 ved Adrian Rogulj.

Sarpsborg var på Troms-tur. Tromsdalen tok ledelsen 1–0 etter 61 minutter ved Tomas Kristoffersen. Sarpsborg trodde kanskje det hadde snudd med helgens ligaseier over Odd, men så kom det en ny nedtur. Tromsdalen står med null serieseirer på nivå to denne sesongen og ligger på desidert sisteplass i OBOS-ligaen.

I Larvik snudde Fram 0–1 til 2–1 mot Strømsgodset. Pellegrino sendte Godset i ledelsen allerede etter seks minutter, men så utlignet Herman Solberg Nilsen, og 19-åringen Sindre Osestad sendte Fram i ledelsen på straffe.

I lokaloppgjøret på Romerike sendte Molde-lånet Sivert Gussiås Strømmen i ledelsen rett etter sidebytte mot Lillestrøm. Eliteserielaget presset på voldsomt for utligning mot slutten, men naboen klarte å holde unna.

Sandefjord, som ligger an til opprykk til Eliteserien, tok ledelsen 1–0 mot Odd. Det var faktisk stopperen Lars Grorud som scoret - på et volleyskudd! Nest sist på ballen var tidligere Odd-spiller Håvard Storbæk. Espen Ruud utlignet i det 90. minutt til 1–1 på et kjempeskudd. Ekstraomgangene pågår.

Ull/Kisa ledet 1–0 mot Rosenborg etter mål av tidligere RBK-er Ole Kristian Langås, men trønderne utlignet ved Akintola. Flere mål ble det ikke i ordinær tid, og lagene spiller nå ekstraomganger. Etter 102 minutter satte Samuel Adegbenro inn en scoring for Rosenborg, som nå leder 2–1 over Ull/Kisa.

Resultatene:

Bærum-Vålerenga 5–3.

Sogndal-Brann 1–2.

Tromsdalen-Sarpsborg 1–0.

Fram-Strømsgodset 2–1.

Strømmen-Lillestrøm 1–0.

Sandefjord-Odd 1–1 - ekstraomganger.

Ull/Kisa-Rosenborg 1–2 - ekstraomganger.

Sandnes Ulf-Viking 1–2.

Nest-Sotra-KFUM 0–4.

Grorud-Mjøndalen 0–1.

Bryne-Haugesund 0–4 (pågår).

Levanger - Kristiansund 1–3.

Aalesund-Molde 0–0 (pågår).

Reaksjonene på twitter stormer også rundt Eliteserieklubbene som røk ut:

