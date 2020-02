Klopp etter tapet i Madrid: – Velkommen til Anfield

(Atletico Madrid-Liverpool 1–0) Saúl Ñíguez (25) fikk ballen servert av Fabinho etter en corner i det fjerde minutt, og banket inn kampens eneste mål. Dermed blir det en meget intens returkamp på Anfield om tre uker.

Wanda Metropolitano i Madrid var banen der Liverpool 1. juni i fjor sikret seg Champions League-tittelen mot Tottenham. Gjensynet ble ikke like gledelig for Jürgen Klopps menn.

Riktignok er ikke 1–0-tap på bortebane noe elendig utgangspunkt for et såpass sterkt hjemmelag som Liverpool, men med et bortemål hadde det sett langt lysere ut.

Liverpool har da også tapt åtte av sine 13 siste bortekamper i Champions League, mens hjemme har de ikke tapt i turneringen siden det ble 0–3 mot Real Madrid i oktober 2014. Siden da har de vunnet 12 og spilt uavgjort fem ganger.

Atletico Madrid-trener Diego Simeone var som vanlig energisk på sidelinjen, og gestikulerte jevnlig for å sørge for at det ble enda mer kok blant de nærmere 70.000 tilskuerne.

– Dette er ikke den beste kvelden vi har hatt, for vi vant ikke noe trofé. Men enkelte kvelder er slike man ikke glemmer. Verdens beste lag kom til oss, og vi slo dem. I de åtte årene jeg har vært her har jeg ikke opplevd slikt publikumstrykk i en hel kamp. Men det er bare første halvdel, sa Simeone.

Men det var bra kok på tribunene i minuttene før kampstart, og hjemmefansen kunne virkelig brøle da en corner etter fire minutter landet i bena til Fabinho inne i feltet. Han rakk ikke å reagere, før han uten hensikt la ballen perfekt til rette for Saul. Fra kloss hold satte han ballen forbi Alisson i Liverpool-målet.

Salah–scoring annullert for offside

Liverpool hadde ballen mye, men skapte ikke all verden. Det var hjemmelaget som var farligst foran målet. Virgil van Dijk gjorde da også en sjelden slurvefeil etter 25 minutter, men Alvaro Moratas avslutning ble blokkert av Alisson.

Så fikk Liverpool rett i angrep, og Atletico-keeper Jan Oblak sendte et klareringsforsøk rett i bena på Mohamed Salah. Men egypteren spilte vegg med Roberto Firmino, som var offside, og dermed ble Salahs «utligning» korrekt annullert.

TØFF RETURKAMP: Jürgen Klopp, som fikk gult kort i sluttminuttene, tar en prat med dommer Szymon Marciniak etter kampen. Foto: Manu Fernandez / AP

Ti minutter senere fikk Salah en ny sjanse da han sto umarkert i feltet, men avslutningen som hadde retning mot nettmaskene da Atletico-stopper Felipe blokkerte til corner med hodet.

I andre omgang hadde Jordan Henderson og Salah de to største sjansene for Liverpool, mens Morata og Sime Vrsaljko var nærmest for hjemmelaget i en omgang som heller ikke var spesielt sjanserik.

– Jeg er fornøyd med veldig mye av spillet. Men vi manglet det siste lille, men dette er et lag som er ekstremt gode til å forsvare seg. Men det er bare pause nå, og vi har den lengste pausen man kan ønske seg før vi skal spille hjemme, sa en positiv Klopp i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

– Velkommen til Anfield, dette er ikke over ennå! la tyskeren til.

