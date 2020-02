MATCHVINNER: Saul Niguez setter ballen i mål etter bare fire minutter. Det ble kampens eneste mål i Madrid. Foto: AFP

Atletico Madrid tok første stikk i åttedelsfinalen mot Liverpool

(Atletico Madrid-Liverpool 1–0) Saul Niguez (25) fikk ballen servert av Fabinho etter en corner i det fjerde minutt, og banket inn kampens eneste mål. Dermed blir det en meget intens returkamp på Anfield om tre uker.

For mindre enn 10 minutter siden

VG oppdaterer artikkelen.

Wanda Metropolitano i Madrid var banen der Liverpool 1. juni i fjor sikret seg Champions League-tittelen mot Tottenham. Men gjensynet ble ikke like gledelig for Jürgen Klopps menn.

Riktignok er ikke 1–0-tap på bortebane noe elendig utgangspunkt for et såpass sterkt hjemmelag som Liverpool, men med et bortemål hadde det sett langt lysere ut.

Liverpool har da også tapt åtte av sine 13 siste bortekamper i Champions League, mens hjemme har de ikke tapt i turneringen siden det ble 0–3 mot Real Madrid i oktober 2014. Siden da har de vunnet 12 og spilt uavgjort fem ganger.

Publisert: 18.02.20 kl. 22:56

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser