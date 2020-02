Manchester City-seier etter UEFA-utestengelsen

(Manchester City-West Ham 2-0) Det har vært en blytung uke for Manchester City. Og da Kevin De Bruyne sendte hjemmelaget tilbake på vinnersporet, skjedde det foran mange ledige seter på hjemmestadion.

Manchester-klubben kjemper nå en tøffere kamp utenfor banen enn på banen for tiden, etter at UEFA offentliggjorde at klubben er utestengt fra Champions League de neste to sesongene.

På fotballbanen har laget også sett at Liverpool har fått en luke med historisk klang i Premier League.

Det var tildels glissent på stadion da hjemmelaget sikret seieren mot West Ham. Spesielt var det uvanlig langt mellom tilskuerne mot slutten da seieren bare skulle innkasseres, noe en rekke meldinger på twitter også bemerket i løpet av kampen.

Manchester City har selv rekorden for den mest overlegne seieren i Premier Leagues historie da de vant 19 poeng foran Manchester United i 2017/18-sesongen. Men i årets sesong er Liverpool på vei til å ta denne rekorden til nye høyder.

SINT SUPPORTER: En av hjemmesupporterne hadde malt en plakat med referanse til UEFAs utestengelse av klubben. Det er uklart hva som står på skiltet. Han ble deretter fratatt plakaten Foto: CARL RECINE / X03807

Før kampen på Etihad hadde hjemmelaget 25 poeng å ta igjen på den overlegne serielederen i England.

Og det er tøffe uker nå for Manchester City. For neste uke møter de også Real Madrid i 8-delsfinale i Champions League.

Men hjemmelaget gikk rett i angrep og styrte kampen. West Ham fikk knapt låne ballen og det lå mål i luften fra starten av kampen der Manchester City lå oppunder 80 prosent på ballbesittelsen. Og spesielt fikk de det trøblete mot hjemmelagets Kevin De Bruyne.

Da Kevin De Bruyne sto klar med corneren etter en halvtime spilt sto han med 15 målgivende pasninger denne sesongen.

Belgieren sendte en nydelig corner i retning Rodri, der West Ham mistet markeringen fullstendig. Rodri fikk gå opp upresset og headet bakover mot bakre stolpe. Der kom Laporte i stor fart, også han umarkert, og jaget ballen inn i nettmaskene. Men ballen var allerede over mållinjen.

Og De Bruyne viste fenomenal form mot West Ham med en rekke lekre pasninger og initiativ. Og da hjemmelaget doblet ledelsen sto han selv bak både oppspillet til scoringen og scoringen.

Dermed er Liverpools ledelse ned til Manchester City nå 22 poeng med 14 kamper igjen å spille av årets sesong.

Publisert: 19.02.20 kl. 22:22 Oppdatert: 19.02.20 kl. 22:34

