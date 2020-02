City-seier etter UEFA-utestengelsen: Guardiola garanterer at han blir i klubben

(Manchester City-West Ham 2-0) Det har vært en blytung uke for Manchester City. Og da Kevin De Bruyne sendte hjemmelaget tilbake på vinnersporet, skjedde det foran mange ledige seter på hjemmestadion.

Den suksessrike klubben kjemper nå en tøffere kamp utenfor banen enn på banen for tiden, etter at UEFA offentliggjorde at klubben er utestengt fra Champions League de neste to sesongene.

– Det er ikke over, sier Manchester City-manager Pep Guardiola til Sky Sports etter seieren mot West Ham om UEFAS utestengelse, som du kan få forklart her:

Klubbens suksessrike spanske manager fortalte at han har hundre prosent tiltro til klubben. Og at han har blitt forklart årsaken til hvorfor de har blitt utestengt.

Uansett garantert nå spanjolen at han ikke forsvinner fra klubben før neste sesong uansett utfall av anken.

Han reagerte på spørsmålet om han vil bli i klubben også dersom de blir sendt ned i lavere divisjoner med «hvorfor skal jeg dra»?

– Uansett hva som skjer vil jeg være her neste sesong, sier Guardiola.

– Hvis de ikke sparker meg, og det kan skje, vil jeg bli her, 100 prosent og mer enn noensinne. Først og fremst fordi jeg ønsker å bli lenger enn kontrakten nå. Det er noe spesielt, sier manageren.

Det var imidlertid tildels glissent på Etihad Stadium da hjemmelaget sikret seieren mot West Ham. Spesielt var det uvanlig langt mellom tilskuerne mot slutten da seieren bare skulle innkasseres, noe en rekke meldinger på twitter også bemerket i løpet av kampen.

– Det er en rettslig handling, og dere vet at vi ikke kan si noe om denne situasjonen, sier Kevin De Bruyne til Sky Sports etter kampen der han selv storspilte.

På fotballbanen har det også gått tråere for Manchester City denne sesongen. Liverpool har fått en luke med historisk klang i Premier League.

SINT SUPPORTER: En av hjemmesupporterne hadde malt en plakat med referanse til UEFAs utestengelse av klubben. Det er uklart hva som står på skiltet. Han ble deretter fratatt plakaten Foto: CARL RECINE / X03807

Manchester City har selv rekorden for den mest overlegne seieren i Premier Leagues historie, da de vant 19 poeng foran Manchester United i 2017/18-sesongen. Men i årets sesong er Liverpool på vei til å ta denne rekorden til nye høyder.

Før kampen på Etihad Stadium hadde hjemmelaget 25 poeng å ta igjen på den overlegne serielederen i England.

Og det er også tøffe uker nå fremover for Manchester City. For om en uke møter de også Real Madrid i 8-delsfinale i Champions League.

I onsdagens kamp gikk hjemmelaget gikk rett i angrep og styrte kampen. Og spesielt fikk West Ham trøbbel mot hjemmelagets De Bruyne.

Belgieren var igjen i servitørrollen da han innkasserte sin 16. målgivende pasning for sesongen.

Belgieren sendte en nydelig corner i retning Rodri etter en halvtimes spill. Rodri fikk gå opp upresset og headet bakover mot bakre stolpe. Der kom Laporte i stor fart, også han umarkert, og jaget ballen inn i nettmaskene. Men ballen var allerede over mållinjen før han fikk tåen på den.

Og da hjemmelaget doblet ledelsen sto De Bruyne selv bak både oppspillet til scoringen og selve scoringen.

Dermed er luken opp til Liverpool nå 22 poeng med 12 kamper igjen å spille av årets sesong.

Publisert: 19.02.20 kl. 22:22 Oppdatert: 19.02.20 kl. 23:20

