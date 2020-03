Vinicius (19) frelste Madrid mot Barcelona: – Min største kveld

(Real Madrid – Barcelona 2-0) Real Madrid hadde ikke vunnet et La Liga-El Clásico på eget gress siden 2014. Søndag sørget 19 år gamle Vinicius Jr. for at den statistikken nå må skrotes.

– Det er min største kveld som Madrid-spiller, soleklart. Jeg visste at jeg kom til å få sjansen i det riktige øyeblikket, sier Vinicius Jr. i et intervju vist på spanske AS – og smiler.

Forrige gang Real Madrid kunne juble for tre poeng mot Barcelona på Santiago Bernabéu, viste kalenderen 25. oktober 2014. Det er 1954 dager siden.

Siden Cristiano Ronaldo, Pepe og Karim Benzema fikset 3-1-seieren den gang, har det blitt 0-4, 2-3, 0-3 og 0-1 i ligaoppgjørene dem imellom spilt i den spanske hovedstaden.

Søndag kveld sørget Vinicius Jr. for at Real Madrid – for første gang på seks år – kan juble for tre poeng på eget gress igjen.

19-åringen, for øvrig født ni dager før Erling Braut Haaland, avgjorde kampen etter å ha blitt spilt nydelig igjennom av Toni Kroos.

Driblefanten fra Brasil fosset innover, siktet mot lengste hjørne, men via Gerard Piqué endte ballen i nærmeste.

Etterpå feiret han som Real Madrid-legende Cristiano Ronaldo – mens den portugisiske målmaskinen selv var til stede på tribunen.

Ronaldos Juventus skulle opprinnelig ha spilt kamp mot Inter, men den kampen ble utsatt grunnet frykten for corona-viruset.

SETT DET FØR? Santiago Bernabéu-publikum ble vant til å se Cristiano Ronaldo feire med en slik piruett. Nå har de fått en ny yndling. Foto: JUANJO MARTIN / EFE

Tilbake til gigantoppgjøret:

På overtid fastsatte innbytter Mariano resultatet til 2-0 etter å ha vært på banen i 54 sekunder, det i sin første kamp for sesongen. Etterpå var han tydelig rørt.

Resultatet sørger for at de to gigantene bytter plass på tabellen.

Nå er det Real Madrid som topper La Liga, ett poeng foran Barcelona. 56 poeng mot 55 etter at 26 av 38 kamper er unnagjort.

Det var også Real Madrid som var nærmest mål før Vinicius’ nettkjenning i det 71. minutt.

Barcelona var riktignok nærmest i den første omgangen, men det var nesten et under at Isco ikke kunne juble for mål i den andre.

Først, like før timen spilt, vartet Marc-André ter Stegen opp med en kandidat til «Årets redning» da han lå i krysset og slo ballen til corner.

Fem minutter senere overlistet Isco keeperen med en heading, men da sto Piqué på streken og avverget i siste liten.

Et lite minutt etter det igjen brente Karim Benzema en gigantsjanse fra kloss hold, men både franskmannen og Isco kan puste lettet ut.

Vinicius Jr. sørget for at søndagen blir en festdag for Real Madrid. Hans mål, pluss overtidsscoringen til Mariano, sørget for seier.

PS: Dette var det 244. oppgjøret mellom Real Madrid og Barcelona, ofte kalt El Clásico. De to lagene har vunnet 96 kamper hver.

KONTRASTER: Sergio Ramos jubler for 2-0. Lionel Messi depper. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

