Topptreneren om Haaland: – Jeg håper at han beholder bakkekontakten

Tidligere Bayern München-trener Niko Kovač (48) håper at Erling Braut Haaland (19) «beholder bakkekontakten». Viasports Jan Åge Fjørtoft (53) mener faren for noe annet er «null».

Torsdag møtes to av Niko Kovač’ tidligere klubber når Eintracht Frankfurt tar turen til Salzburg.

Kroaten/tyskeren avsluttet sin spillerkarrière i Red Bull Salzburg og ble siden trener der. Han var i Eintracht Frankfurt før han overtok ansvaret i Bayern München sommeren 2018 – for så å få sparken i november 2019.

I et intervju med den østerrikske tv-kanalen Servus TV snakker han om Haalands suksess i Borussia Dortmund:

– Det er sensasjonelt. I en så ung alder å score slike mål og samtidig være så nyttig for laget – det er stort. Jeg håper at han beholder bakkekontakten, sier Kovač.

– Hvis du ser på hans avgang fra Salzburg, er det tydelig at han har etterlatt seg stort gap – noe vi så sist i Europa League da det ble 1–4-tap i Frankfurt.

Erling Braut Haaland scoret utrolige åtte mål for Red Bull Salzburg i Champions League sist høst, men det var ikke nok til at klubben kom videre. De «dumpet» til Europa League, der Eintracht Frankfurt altså ble motstander i 16-delsfinalen.

Jan Åge Fjørtoft mener altså ikke det er grunn for Kovač til å bekymre seg for at Haaland skal «ta av»:

– Det som er så fint med denne nye norske fotballgenerasjonen, er at deres beste egenskaper er innstilling og kjærligheten de har til fotballen. De våkner hver morgen og gleder seg til å spille fotball og til å gjøre alt de kan for å bli bedre.

– Faren for at Haaland ikke beholder bakkekontakten, er lik null. I tillegg har han et sterkt støtteapparat rundt seg, ledet av pappa Alfie, sier Fjørtoft til VG.

Niko Kovač er fortsatt opptatt av sin gamle klubb Red Bull Salzburg. Han sier:

– Det er først og fremst unge spillere, som vil opp og fram, som spiller i Salzburg. Det er slik at klubben alltid vil miste spillere til større klubber.

Haaland har i høyeste grad klart steget til et høyere nivå: Hattrick i debuten - til tross for at han satt på benken de første 57 minuttene, 12 mål på de åtte første kampene, to mål i Champions League mot Paris Saint-Germain ...

Eintracht Frankfurt har minst ett bein i neste runde etter å ha vunnet 4–1 på hjemmebane. Japaneren Daichi Kamada scoret de tre første målene. Han ble hentet til Frankfurt i 2017, men var sist sesong utlånt til belgiske Sint-Truiden. Denne sesongen har suksessen kommet – særlig i Europa League.

– Nå håper jeg at jeg skal klare å score også i Bundesliga, sier Kamada.

