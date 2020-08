LYKKELIG: Isaac Twum (t.v.) har ordnet 1–0. Kevin Kabran og Eirik Schulze løper til for å feire med ham. Foto: Tor Erik Schrøder

Start over streken - slo Aalesund i bunnkampen

KRISTIANSAND (VG) (Start - Aalesund 1–0) Start vant bunnoppgjøret da Isaac Twum (21) ble matchvinner. Med tre hjemmeseire på rad er de over streken. Det ser verre ut for Aalesund.

Nå nettopp

Det hjalp ikke stort å bytte Lars Bohinen med tidligere Brann-trener Lars Arne Nilsen. Tapsrekken vil visst ingen ende ta. Aalesund har bare vunnet én av 16 kamper i årets Eliteserie. Det oser nedrykk med andre ord.

Med søndagens seier er Start (15 poeng) ute av «rød sone» i Eliteserien. Aalesund (7 poeng) og Mjøndalen (14) er nå bak dem. Sørlendingene har kommet seg opp på kvalifiseringsplass. Og snart får de hjelp av den tidligere Start-helten Christian Bolanos.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Ballkunstneren fra Costa Rica ble en yndling sist har var i Kristiansand (2008 - 2010). Men det er altså ti år siden. Målteften og tempoet er kanskje ikke av samme kvalitet som før. Men rutine har han garantert.

les også Start bekrefter: Christian Bolanos returnerer til Start

Det var kampen Start måtte vinne for å henge med i Eliteserien. Men det var flere grunner til å gi litt ekstra for seier. Tapet for Aalesund i juli (3–2) - sunnmøringenes eneste ligaseier så langt i sesongen - hadde de åpenbart friskt i minne. Spesielt fordi at matchen endte med «jukseseier». Niklas Castro filmet seg til straffespark. Det fikk Spart-spillerne til å rase.

Søndag kveld var det de 200 tilskuerne (coronakvoten) som mobbet Castro med ukvemsord og pipekonsert hver gang han hadde ballen i føttene. Men han lot seg ikke affisere nevneverdig. Etter en drøy halvtimes spill testet han Start-keeper Jonas Deumeland med en god avslutning. Etter en knapp time hadde han en alle tiders sjansen til å utligne.

les også Start til himmels – ventet 239 dager på seier

Men det var hjemmelaget som var best og hadde flest sjanser i det sommerlige været på Sør Arena. Eirik Schulze traff metallet etter en corner i 1. omgang. Det startet også med en corner, fra Kristoffer Tønnesen da Start gjorde 1–0 etter 29 minutter. AaFK-keeper Andreas Lie feilberegnet grovt i feltet - og stusset ballen videre med hanskene - helt inn på egen målstrek og gjorde jobben enkel for Isaac Twum.

Publisert: 30.08.20 kl. 19:52

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 16 14 2 0 56 – 18 38 44 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 16 10 1 5 29 – 18 11 31 4 Rosenborg 16 8 4 4 29 – 15 14 28 5 Kristiansund 16 7 6 3 32 – 21 11 27 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser