Manchester United røk ut av Europa League: – Det beste laget tapte

(Sevilla – Manchester United 2–1) Sevilla-målvakt Yassine «Bono» Bonou (29) reddet den ene kjempesjansen etter den andre, og sørget til slutt for Manchester Uniteds tredje semifinaletap denne sesongen.

– Dette var en av de kampene der hvis du utnytter sjansene dine, vinner du komfortabelt. Målvakten hadde en fantastisk kamp, men det er skuffende at vi ikke scorer, sier Ole Gunnar Solskjær til BT Sport etter kampen.

Manchester United scoret først og hadde enorme sjanser den første timen, men ble til slutt felt av forsvarsfeil og en sen scoring av Luuk de Jong.

– Guttene er helt knuste. Vi burde ha satt sjansene våre. Det beste laget tapte, sier United-kaptein Harry Maguire til BT Sport.

Sevilla skal på sin side til Europa League-finale for sjette gang. Og Manchester United ender sin tredje strake sesong uten et eneste trofé. Det skjedde sist på slutten av åtti-tallet.

Tidlig mål

Solskjærs menn har fått kritikk for å virke slitne i den ekstreme Köln-varmen, men stormet ut av startblokkene mot den spanske Europa League-spesialisten.

Franskmannen Anthony Martial spant elegant rundt og sendte gjennom rekkekamerat Marcus Rashford, som spilte på tvers mot Bruno Fernandes. Portugiseren rakk ikke ballen, men det gjorde heller ikke Sevilla-forsvarer Diego Carlos, som klippet ned den unge engelskmannen i trekket i forkant.

Etter at videodommerne hadde sett på situasjonen, dømte de rødtrøyenes 22. straffespark i alle turneringer for sesongen, og det femte bare i Europa League.

Fernandes gjorde som han pleier: Hoppet i oppløpet og hamret ballen utagbart i mål.

DRØMMESTART: Bruno Fernandes (midten) jubler sammen med Anthony Martial etter førstnevntes mål. Foto: Ina Fassbender / Pool AFP

Suso-scoring

Etter scoringen tok Sevilla initiativet tilbake. Ole Gunnar Solskjær ropte flere ganger til sine spillere at de skulle fokusere, trommet fingrene mot tinningene og ropte direktiver.

Det hadde åpenbart ikke ønsket effekt. Spanjolene rullet opp et mesterlig angrep, spilte seg nydelig fri til venstre og Lucas Ocampos slo ballen på tvers av United-forsvaret. På bakre stolpe var tidligere Liverpool- og Milan-spiller Suso helt umarkert, og han banket inn utlikningen med sin dødelige venstrefot.

– Vi spilte en veldig god kamp, men Manchester United kunne fort ha vunnet i dag. Vi var heldige, men vi vant, sier Suso til TV 2 etter kampen.

SÅNN, JA! Suso hamret inn utligningen. Foto: Martin Meissner / POOL / AP POOL

United-spillerne omringet dommer Felix Brych, og klaget over at de skulle hatt innkastet i forkant av Sevilla-scoringen. De ble ikke hørt.

Manchester United har allerede spilt to semifinaler denne sesongen, og tapt begge: I FA cupen mot Chelsea, og i ligacupen mot Manchester City. Solskjær manet før kamp sine gutter til å bruke de to tapene som motivasjon for å unngå et tredje.

Både Martial og Rashford var farlig frempå etter reduseringen, men Martial hadde for mye vekt i ryggsekken og Rashford slet med å finstille siktet mot målet til Sevilla-målvakt Bono.

Bruno Fernandes ropte på et straffespark nummer to da han gikk i bakken i feltet, men denne gang ble det ikke dømt.

Like etter pausen fikk Mason Greenwood plutselig ballen alene med Bono, men denne gangen var Sevilla-målvakten med på notene.

Utrolige redninger

Så begynte en utrolig kanonade mot Sevilla-målet.

Bruno Fernandes, Rashford og Martial hamret løs mot Sevilla-målet, men Bono simpelten nektet å la seg overliste. Selv ikke da Martial kom alene gjennom, med all tid i verden, klarte han å runde Bono.

– Målvakten deres gjorde det veldig bra, men vi må score på de sjansene, sier Fernandes til BT Sport.

Mirakuløst nok kom Sevilla seg gjennom beleiringen uten baklengsmål. Og som typisk er, endte de opp med å score.

Evigunge Jesus Návas slo perfekt inn fra høyre, innbytter Luuk de Jong var helt alene foran mål - og gjorde ingen feil. Victor Lindelöf mistet markeringen totalt fikk en real skyllebøtte av Fernandes.

Fernandes gikk i bakken i feltet for tredje gang like før slutt, men igjen dømte videodommerne mot portugiseren. Solskjær gjorde et trippelbytte i håp om å få mer energi i laget, men det var for lite og for sent.

Dermed er maratonsesongen over for Manchester United.

– Vi har vært fantastiske siden februar (24 kamper, 17 seirer, seks uavgjort og to tap). Men det er skuffende å ryke ut, sier manager Ole Gunnar Solskjær.

PS! Mandag møtes Inter og Shakhtar Donetsk i den andre semifinalen. Selve finalen spilles fredag.

TRE TAP: Ole Gunnar Solskjær holder opp like mange fingre som antall semifinaletap denne sesongen. Foto: MARTIN MEISSNER / AFP

