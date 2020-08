RETURNERER: Christian Bolanos returnerer til Start. Her fra en Start-kamp i 2009. Foto: Bjørn S. Delebekk

Start bekrefter: Christian Bolanos returnerer til Start

Deportivo Saprissa bekrefter at Christian Bolanos (36) returnerer til Sørlandet. Start bekreftet også senere signeringen på sine hjemmesider.

– Dette er en avtale klubben har jobbet med over lang tid, og vi er utrolig glade for at det ser ut til at dette nå går i orden, skriver Start på sine hjemmesider.

Det var først den costaricanske klubben Deportivo Saprissa som bekreftet overgangen på sine hjemmesider. Litt senere på kvelden publiserte Start en sak med tittel «BOLA PÅ VEI TILBAKE!»

Den lekne, offensive kantspilleren var i Start i 2008 – 2010, og ble fort en yndling blant Start-supporterne.

Bolanos dro fra Start i 2010, da var København hans neste stoppested. Der var han i fire år. Etter det har han spilt i flere ulike klubber, før han nå, ti år siden han dro fra Start skal være tilbake på Sørlandet.

Costaricaneren har også 86 landskamper for Costa Rica, og har på de kampene scoret syv mål. Han har også deltatt i tre verdensmesterskap for Costa Rica.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra Starts sportslige leder Atle Roar Håland etter at spilleren selv bekreftet overgangen.

Rundt klokken 23.00 la Bolanos selv ut dette bildet på sin Instagram-profil:

Også tidligere Start-spiller og nåværende TV 2-ekspert Jesper Mathisen skrev tidligere på Twitter: at Bolanos var i forhandlinger med klubben på Sørlandet.

– Start-fansen jubler nå, for dette er en legende i Start og i Kristiansand. Det er ingen spillere som har vært bedre enn han i Start-drakt de siste 20 årene, og derfor er forventingene store selv om han er blitt en aldrende mann, forteller Mathisen til VG onsdag kveld.

Han pratet selv med Bolanos tidligere onsdag kveld. Da fikk han høre at Bolanos skulle til Kristiansand neste uke.

– Han har likt seg godt i Start og Kristiansand, og han har alltid han en drøm om å returnere, sier Mathisen.

Den gamle Start-midtstopperen forteller også at 36-åringen fra Costa Rica nærmest var klar for en retur også i 2019, men at enkelte i klubben mente da at han var for gammel og for lite bevegelig.

– Hva kan man forvente av han nå?

– Bolanos sier selv at han er i bra form, og jeg tror absolutt at han har ting å bidra med inn i et ungt Start-lag. Han er blitt 36 år, men har alltid vært flink til å ta vare på kroppen. Farten, fintene og fysikken er nok ikke det samme som før, men høyrefoten, teknikken og forståelsen skal holde i massevis til å heve et av Eliteseriens svakeste lag.

Publisert: 19.08.20 kl. 22:49 Oppdatert: 19.08.20 kl. 23:44

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 14 12 2 0 47 – 18 29 38 2 Molde 15 10 1 4 41 – 17 24 31 3 Odd 14 9 1 4 23 – 15 8 28 4 Rosenborg 14 7 3 4 25 – 13 12 24 5 Vålerenga 14 6 5 3 19 – 19 0 23 VIS MER Champions League-kvalifisering

