Christian Bolanos returnerer til Start

Deportivo Saprissa bekrefter at Christian Bolanos (36) returnerer til Sørlandet.

For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter den costaricanske klubben Deportivo Saprissa på sine hjemmesider.

Den lekne, offensive kantspilleren var i Start i 2008 - 2010, og ble fort en yndling blant Start-supporterne.

Også tidligere Start-spiller og nåværende TV 2-ekspert Jesper Mathisen skrev tidligere på twitter: at Bolanos var i forhandlinger med klubben på Sørlandet.

– I desember 2019 mente enkelte på Sparebanken Sør Arena at Christian Bolanos var for gammel til å bidra for @ikstart, men nå har pipen fått en annen lyd. Start og Bolanos er i forhandlinger om kontrakt, og han skal etter planen ankomme Kristiansand neste uke.

Publisert: 19.08.20 kl. 22:49

