Elabdellaoui nær en overgang til tyrkiske Galatasaray

Tyrkiske Galatasaray bekrefter at de er i forhandlinger med Omar Elabdellaoui (28). Etter det VG kjenner til er Norges landslagsback i Istanbul for å diskutere en treårsavtale.

VG får opplyst at Elabdellaoui ble hentet i privatfly og er i Tyrkia for å fullføre detaljene rundt overgangen.

Elabdellaoui har seks sesonger bak seg i greske Olympiakos, men forlenget ikke kontrakten som løp ut med grekerne denne sommeren.

Høyrebacken har blitt en svært populær figur i Hellas, hvor han spilte sin siste kamp for Olympiakos i Europa League-exiten mot Wolverhampton.

Nå flytter han til nabolandet Tyrkia for å spille i den tyrkiske storklubben Galatasaray, hvor norske Martin Linnes i skrivende stund er en konkurrent om backplassen.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Omar Elabdellaoui eller hans representanter Mikail Adampour og Rachid Elabdellaoui.

I forrige uke bekreftet Adampour, som representerer spilleren sammen med Omars bror, Rachid, at hans klient hadde flere tilbud på bordet.

I slutten av februar snakket Omar Elabdellaoui varmt om klubben etter å ha slått ut Arsenal av Europa League.

– Stemningen var helt vill! Gleden til alle med et Olympiakos-hjerte var så enorm, så det tok helt av for alle sammen. Ubeskrivelig, sier Elabdellaoui, som mente hans siste Instagram-bilde oppsummerte det best:

