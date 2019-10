NY KLUBB: Haitam Aleesami har gått fra italienske Palermo til Franske Amiens. Her fra onsdagens pressetreff med landslaget i forkant av EM-kvalifiseringskampen mot Spania lørdag. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Aleesami åpner opp om Palermo-kaoset: – Det var sårende

STORO (VG) Landslagsback Haitam Aleesami (28) avslører hva som skuffet ham aller mest under den turbulente tiden i Palermo.

– Jeg har fått en stabil hverdag, det var det mindre av i Italia. Nå har jeg det veldig bra, og jeg kan bare gå ut og ha det bra på fotballbanen. Jeg fokuserer bare på å spille fotball uten noe rør ved siden av. Jeg er veldig glad for det, sier landslagsback Haitam Aleesami til VG.

I juni ble han klar for franske Amiens i Ligue 1. I de tre årene før det spilte han for den italienske klubben Palermo, som har vært preget av det utenomsportslige de siste årene. På tampen av forrige sesong ble klubben først degradert til Serie C grunnet økonomisk rot og kritikkverdig ledelse. Italienerne anket, og fikk omgjort straffen til 20 minuspoeng. Dermed beholdt klubben plassen i Serie B.

Palermo havnet opprinnelig på tredjeplass, og skulle ha spilt kvalifisering til Serie A. I tillegg har klubben blant byttet trener og ledelse et tosifret antall ganger.

Dette såret mest

Men det er ikke de hyppige trenerskiftene, manglende lønn og økonomisk rot som skuffet Aleesami mest i Italia:

– En ting var at det var mye rør med klubb og trenerskifte, spesielt det siste året da vi ikke fikk lønninger osv. Det var stor risiko for at vi kunne gå konkurs etter halvspilt sesong. De gjorde jo det til slutt, som jeg synes er synd. For det er en fantastisk fotballby, og de har supportere som bare har fotball. Det er livet deres, forteller 28-åringen og fortsetter:

– Det som sårer mest er at vi som spillergruppe ikke klarte å holde sammen. Det synes jeg er synd. At vi ikke kunne holde sammen for å gi noe tilbake til både klubben og byen. Det er det som er mest skuffende, at vi da som spillergruppe var ganske splittet og ikke tok den utfordringen sammen. Trenere kommer og går – etter tre år som spiller hadde jeg vel åtte-ni trenere og syv-åtte sportssjefer – men til syvende og sist var det spillergruppen som var igjen. Etter de årene var det vel fortsatt 70 prosent som var igjen fra dag én. Det er synd og det var sårende.

– Hva betyr det når du sier spillergruppen var splittet?

– Man kan si det var dårlig stemning, og det var mange ulike nasjonaliteter som ikke kom overens. Enkelt og greit. Jeg kommer aldri til å gå inn på detaljer om det som skjedde i klubb og garderobe, svarer venstrebacken. Han legger til, med et glimt i øyet, at han kanskje skriver en bok om det i fremtiden.

Lørdag møter han og det norske landslaget Spania i EM-kvalifiseringen på Ullevaal.

Funnet tilbake fotballgleden

Med en ny og stabil hverdag i Amiens, har Aleesami nå funnet tilbake gleden ved å spille fotball. Det tror han man kan se også på banen.

– Jeg tror man kan merke det på meg. Det var jo mangel på stabilitet i Italia. Det var veldig mye rot. Da blir det nesten bare som om man drar på jobb i stedet for å nyte fotballen. Nå gleder jeg meg til å gå på trening, og det er kult å spille fotball, forteller Aleesami.

– I Palermo var det litt sånn at du møtte opp fordi du var tvunget til å møte opp. Det er en ærlig sak, og sånn er det. Jeg har fått mye erfaring og lært en god del, men jeg har en helt annen plattform nå, legger han til.

Også lagkamerat og venn, Omar Elabdellaoui, merker at backpartneren har det bedre.

– Han har kommet til en fin klubb nå, og får spille i en veldig tøff og sterk liga. Du merker på ham at han er glad for det. Du ser at han har fått en veldig god start der. Det synes på trening, og han ser veldig bra ut, sier han.

Venstrebacken spilte 29 av 36 seriekamper for Palermo forrige sesong.

