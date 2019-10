KONEKRANGEL: Coleen Rooney (t.v.) fotografert på mannen Waynes testimonial-kamp på Old Trafford i 2016. Til høyre Rebekah Vardy fotografert under EM i 2016. Foto: NTB SCANPIX

Rooneys kone anklager Vardys kone for å ha solgt opplysninger til storavis

Coleen Rooney anklager Rebekah Vardy for å ha solgt informasjon om henne til løssalgsavisen The Sun. Hun benekter og er «forferdet» over anklagene.

Coleen Rooney, som er gift med den engelske fotballstjernen Wayne Rooney, hevder i et innlegg på Twitter at hun har avslørt Rebekah Vardy, som er gift med Leicester-stjernen Jamie Vardy, for å viderebringe informasjon fra hennes private Instagram-konto.

Wayne Rooney og Jamie Vardy har spilt sammen på det engelske landslaget flere ganger og var begge i Englands EM-tropp i 2016.

Rooney skriver at hun stengte sine «Instagram-stories» for alle følgerne sine, bortsett fra Vardy fordi hun hadde en mistanke. Likevel dukket de feilaktige historiene opp i The Sun.

– Dette har vært en belastning i livet mitt i noen år nå, og endelig har jeg kommet til bunns i det, skriver Coleen Rooney.

Ifølge Daily Mail er Rebekah Vardy på ferie i Dubai.

Rooney sier at hun blant annet la ut en feilaktig opplysning om at det var at det skulle ha vært oversvømmelse i kjelleren deres.

Ifølge Rooney blokkerte hun altså alle andre følgere på Instagram i fem måneder for å kunne bevise sine mistanker.

Coleen Rooney reagerte på at det som hun postet til sine venner, stadig dukket opp i The Sun.

– I flere år har noen som jeg stolte på min privat Instagram-konto, stadig informert The Sun om mine poster og stories.

I KLINSJ: Coleen Rooney (t.v.) og Rebekah Vardy (t.h.) i samtale under en kamp i fotball-EM i 2016. Foto: John Walton / PA Wire

Nå har svaret kommet fra Rebekah Vardy, som for tiden også er gravid. Der avviser hun alle anklager. Hun er også særdeles lite fornøyd med at Rooney ikke ringte henne direkte, men la ut en post på Twitter.

Vardy har svart med sin egen Tweet:

– Som jeg nettopp sa på telefon, så hadde jeg håpet at du hadde ringt meg om du tenkte dette. Jeg har aldri snakket med noen om deg, som journalister som har spurt meg gjennom årene, kan innestå for.

– Hvis du hadde fortalt meg dette, så kunne jeg ha endret passord og sett om det ble slutt på det. Gjennom årene har mange hatt tilgang til min Instagram-konto, og så sent som denne uken oppdaget jeg at jeg fulgte noen som jeg ikke kjente og som jeg ikke har fulgt selv.

Rebekah Vardy fastslår at hun «ikken trenger pengene».

– Hva skulle jeg oppnå med dette, spør hun i Tweeten.

– Jeg er så opprørt over at du har valgt å gjøre dette, særlig fordi jeg er høygravid. Jeg er forferdet over at jeg i det hele tatt må benekte dette.

