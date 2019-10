Fotballpresidenten om volden: – Kan godt være at vi ikke har fulgt med i timen

Fotballpresident Terje Svendsen går langt i å si at Norges Fotballforbund (NFF) burde tatt tak i volds- og trusselproblematikken i idretten tidligere. – Det er på høy tid at vi tar dette alvorlig.

Det skjer etter at VG i en artikkelserie denne høsten har satt søkelyset på vold og trusler i fotballen.

– På mange måter må vi i NFF ta selvkritikk. Det kan godt være at vi ikke har fulgt med i timen når det gjelder utviklingen både i fotballen og samfunnet generelt. Det er på høy tid at vi nå tar denne saken alvorlig, sier fotballpresidenten til VG etter et pressemøte på Ullevål stadion.

– Hvorfor tenker du om at dette starter i media, ikke internt i Fotballforbundet?

– Jeg tror at vi kanskje ikke har vært like opptatt av samfunnsutviklingen og det som skjer rundt oss i samfunnet. Det er problematisk i en del områder, dette, og det er noe vi må ta på høyeste alvor.

I møtet redegjorde Svendsen for hva han og resten av styret i Fotballforbundet hadde tatt opp på styremøtet i oktober. Vold i fotballen var ikke en av disse sakene, men han lover at dette vil bli tatt opp i styret når arbeidsgruppene som skal se på vold i fotballen har avsluttet sitt arbeid.

FLERE ARBEIDSGRUPPER: NFFs president Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt har satt ned to ulike arbeidsgrupper for å se på hvordan fotballen kan få bukt med volds- og trusselhendelser på banen. Gruppenes konklusjoner skal være klart i løpet av november. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Generalsekretæren: – Forkastelig

Også NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sier at forbundet har fått ny informasjon om vold og trusler i fotballen denne høsten.

– Det at Oslo-dommere velger å være anonyme av frykt for vold og trusler var nytt for meg da VG dokumenterte det. Og det at dommere føler at de må det synes jeg er helt forkastelig. Det skal være trygt både å spille fotball og å dømme fotball, så det må vi gripe fatt i, sier Bjerketvedt til VG.

Samtidig understreker generalsekretæren at dette ikke er et problem for fotballen isolert sett, men heller et generelt samfunnsproblem. De uprovoserte voldshendelsene i Oslo denne helgen mener han er et eksempel på nettopp det.

Hovedstaden er også overrepresentert i fotballvoldsstatistikken:

les også Stor VG-oversikt: Mer vold og trusler i Oslo-fotballen enn noe annet sted i landet

Åpner for å anmelde

Blant tingene som har blitt diskutert rundt volds- og trusselhendelsene i fotballen er om disse bør politianmeldes fra fotballens side – noe de ikke gjør i dag.

– Voldshendelser som er så alvorlige at de ville blitt straffet i samfunnet forøvrig, bør anmeldes hvis det er grunnlag for det. Det kan godt tenkes at kartleggingen vi nå gjør, viser at noen av episodene som utelukkende har blitt behandlet internt i NFF, også burde vært politianmeldt. Det må vi vurdere når vi har den oversikten.

– Har det skjedd handlinger på norske fotballbaner som er i strid med straffeloven?

– Basert på det VG har tatt opp, er det grunn til å stille det spørsmålet.

