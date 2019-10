SCORING! Sebastian Larsson (i midten) blir gratulert etter ett av sine to mål mot Malta lørdag. T.v. Marcus Berg, bak Andreas Granqvist. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige-kapteinen vil vite alt om Norges kamp

Sverige-Spania spiller samtidig som Romania-Norge tirsdag kveld. Nå vil Sverige-kapteinen Andreas Granqvist ha oppdateringer underveis stillingen i Bucuresti.

Sverige har den gjeve 2. plassen - med Romania og Norge halsende bak. Derfor kan det være viktig å holde seg orientert om hva som skjer når nettopp disse to lagene møtes. Samtidig som Norge lørdag viste at det er mulig å spise kirsebær med dette spanske laget.

– Står det 0–0 i vår match og uavgjort i den andre, så skal vi kanskje ikke satse på en vill offensiv, sier Granqvist til Aftonbladet.

Kampen om 2. plassen spisset seg ytterligere til ved at Norge klarte ett poeng på Ullevaal. Det ser også «Granen». Og at Spania ikke er 100 prosent klare ennå, gjør at Sverige frykter en vanskeligere kamp enn det ellers kunne ha vært - om ikke Omar Elabdellaoui hadde ofret helsen og Joshua King vært iskald på straffesparket mot Spania:

– Vinner vi mot Spania, er det vel bedre at Norge slår Romania. Om vi ikke vinner mot Spania, så det er vel bedre med uavgjort i den matchen, sier Andreas Granqvist til Aftonbladet.

– Vi får ha oppdateringer under matchens gang.

– Vi spiller hjemme og skal selvfølgelig forsøke å vinne. Men så er det viktig at vi ikke er dumme. Man må være smart også, sier «Granen» og mener at Sverige må la være å være «tokoffensive» mot slutten om det skulle stå uavgjort i begge kampene.

les også King berget poeng på overtid mot Spania

Sverige slipper å møte Sergio Ramos på Friends arena tirsdag. Det setter Sebastian Larsson pris på:

– Forhåpentligvis kan det bety en del; deres leder, deres kaptein. Det er en fantastisk dyktig forsvarsspiller. Det er klart at vi håper at det betyr noe for dem, men samtidig ... Det er Spania, innser AIK-spilleren, ifølge TT.

– Vi har slått store lag på Friends før, sier Emil Forsberg.

– Vi må være kompakte defensivt og forsøke å skape noe når vi har ballen, sier RB Leipzig-spilleren i følge TT.

Publisert: 15.10.19 kl. 14:54

