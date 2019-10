KUNNE SMILE: Martin Ødegaard gliser bredt på Ullevaal lørdag. Norge og Spania spilte 1–1 i EM-kvalifiseringskampen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Landslagsgutta hyller samholdet og folkets støtte: – Føles veldig spesielt

ULLEVAAL (VG) Norge er fortsatt er stykke unna neste års EM, men Stefan Johansen (28) har aldri opplevd bedre tider som norsk landslagsspiller. Martin Ødegaard (20) mener forholdet til publikum er «veldig spesielt».

– Jeg tror det som skjer nå er det mest positive jeg har vært med på. Jeg merker det på venner og bekjente som kommer i flertall og sier at de har enorm tro på dette landslaget, forteller Stefan Johansen.

Han har vært en av «våre beste menn» siden 2013, og han vet også svært godt hvordan det er å ha opinionen imot seg.

Tidvis har kritikken haglet mot herrelandslaget i løpet av disse årene, og det har vært «lynsjestemning» i sosiale medier. Midtstopper Håvard Nordtveit fortalte tidligere i høst at han har vurdert å gi seg på landslaget som følge av tøff kritikk.

– Jeg synes det er tragisk, og på landslaget er det helt spesielt. Det er så mye pes uansett hvordan det går. Man kjører på som om det er snakk om en vare, fortalte faren Øyvind Nordtveit.

Nå er det langt bedre tider, selv om det er slik landslagssjef Lars Lagerbäck påpeker: Norge må ha hjelp for å gå direkte til EM. Klikk her for å se hvordan Norge kommer seg til mesterskapet.

– Jeg tror vi hadde vært ute hvis «Josh» ikke hadde scoret på straffesparket, sier Stefan Johansen etter 1–1 mot Spania lørdag kveld.

Takker publikum

Støtten fra Ullevaal-publikumet beskriver han enkelt og greit som «helt enorm».

– Det er en kamp med enormt mye løping etter ball. Optimismen fra publikum smitter over, og det hjelper oss veldig. Vi har bare å takke alle som kom, sier Fulham-spilleren.

Positiviteten rundt landslaget har bygd seg opp over tid. Nå spiller landslaget en fotball som gleder det norske folk, tror Johansen.

– Du har en del unge spillere som kommer til å være på dette landslaget i ti år fremover, og de er allerede på et høyt, høyt internasjonalt nivå, sier han.

GIR ALT FOR NORGE: Supporterne viste sin støtte til landslagsgutta lørdag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

En av dem er Martin Ødegaard, 20-åringen som bare får villere og villere opplevelser på fotballbanen, både for Real Sociedad og for Norge.

– Den stemningen som er etter at vi scorer, det er noe jeg aldri har vært med på på Ullevaal. Vi må bare takke alle som kom, og som lagde stemningen, sier Ødegaard, som føler en enorm støtte fra folket for øyeblikket.

– Det er ekstremt viktig for oss. Det er et samhold nå både på laget og med publikum som føles veldig spesielt. Det var gøy, smiler han.

En fersk omdømmeundersøkelse fra Sponsor Insight, omtalt i Kampanje denne uken, viser at herrelandslaget har sin beste omdømmemåling noensinne.

– Jeg føler at det en litt annen giv rundt landslaget nå. Det sier seg selv. Man får et positivt omdømme hvis man klarer å prestere på det vi driver med, og det er fotball, sier Markus Henriksen, som tror på EM-sluttspill til sommeren.

– Vi har ingen unnskyldninger hvis vi ikke klarer det, men jeg føler absolutt at vi er et landslag som har noe i en stor turnering å gjøre.

