PÅ KONTORET: Molde-trener Erling Moe under VG-intervjuet denne uken. Foto: Sindre Øgar, VG

Molde-sjefen provosert av Bjørnebye: – Besserwisser-tendenser

MOLDE (VG) Molde-trener Erling Moe (49) mener Rosenborg-miljøet og sportslig leder Stig Inge Bjørnebye (49) bør jekke seg ned.

Rosenborg er for lengst hektet av i gullkampen og har hatt en trøblete sesong, men Moe har lite sympati med trønderne før helgens to nabodueller i Eliteserien: Lillestrøm-Vålerenga lørdag og Rosenborg-Molde søndag.

– Vi liker at Rosenborg er bak oss. For å si det sånn: Dette er det første året jeg leder laget en hel sesong, og jeg biter meg jo merke i en del ting: Jeg synes ofte at det som kommer derfra er ovenfra og ned, sier Molde-treneren.

Han tar imot VG på sitt eget kontor på Aker Stadion, der han for tiden styrer Molde mot klubbens fjerde ligamesterskap. Likevel har han behov for å «blåse ut» i retning den «irriterende naboen» med 26 titler.

– Skivebom!

En Stig Inge Bjørnebye-uttalelse er det siste i rekken av ting som provoserer ham.

I Adresseavisen ga den sportslige lederen nylig klart uttrykk for at RBK er motstander av den sene seriestarten neste sesong. Om klubbene som har en annen oppfatning, sier Bjørnebye:

– Det sier noe om ambisjonsnivået at man ønsker en kortere sesong.

Over til Erling Moe i Molde:

– For meg er det så skivebom. Det er så besserwisser-tendenser. Sånne ting irriterer meg. Det har ingenting med ambisjonsnivået til andre klubber å gjøre, sier han.

Bjørnebye svarer

Seriestarten neste sesong flyttes til tre uker senere enn planlagt, til første helgen i april. Dette etter ønske fra et flertall av klubbene.

– Det eneste vi andre klubber ønsker er et bedre totalprodukt. Vi ønsker folk på kampene, fine forhold og at vi ikke konkurrerer med verdenscupavslutningen i utfor eller langrenn. At det ikke er snø på setene, sier Moe.

– Sånne typer drypp, det irriterer, tillegger han.

KVALITET, IKKE KVANTITET: Erling Moe illustrerer at Molde ikke har så bred stall som mange tror, men at de har dobbel dekning med kvalitet. Foto: Sindre Øgar

Når Bjørnebye får høre at han er til irritasjon, og VG legger frem kritikken om at RBK viser en «ovenfra og ned»-holdning, melder RBK-lederen følgende:

– Jeg registrerer og respekterer at Molde har et annet syn på senere seriestart enn vi har.

Bjørnebye ønsker ikke å si noe utover det. Men det gjør Molde-treneren.

– De bør jekke seg ned, og heller konsentrere seg mer om seg selv. Rydd mer i eget reir før dere begynner å peke på andre, sier Moe.

Han har faktisk enda litt mer Rosenborg-agg som må ut:

– De går ut i forkant av Europa og sier at andre norske klubber er altfor defensive i inngangen til europacupkampene. At andre klubber er for defensive. Så ser man hva de presterer i Europa. Igjen, ikke gå ut og prat om andre! Pass på dere selv, så skal vi andre klare å passe på vårt.

REGISTRERER KRITIKKEN: Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye før oppgjøret mellom Molde og Rosenborg på Aker Stadion i april. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– At Rosenborg er veldig mye mer ambisiøse enn andre, det mener jeg er helt feil.

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng er helt stille når VG ramser opp kritikken, punkt for punkt, i en telefonsamtale.

– Vil du at jeg skal si noe? sier han og flirer litt.

– Jeg gleder meg til kampen på søndag. Det er min kommentar, sier styrelederen.

Vil klå RBK

Erling Moe er ikke helt uten glimt i øyet selv. Innimellom meldingene gliser han bredt.

– Molde og Rosenborg. Trøndere og romsdalinger. Det er to folkeslag og klubber som ønsker å klå hverandre. Det er målet vårt: Å klå dem skikkelig, sier han.

Historien (alle oppgjør unntatt treningskamper) viser et RBK-overtak: RBK har slått Molde 44 ganger, mens Molde har 27 seirer. 11 møter har endt uavgjort, ifølge NIFS.no.

– Er det enklere å møte Rosenborg nå enn tidligere?

– Nei, ikke i kampene mellom Rosenborg og Molde. Det er spesielle kamper. Da er alt som har skjedd, eller ikke har skjedd, lagt til sides. Når Rosenborg og Molde møtes, så er det krig. Det er det laget som får kampen inn i sitt spor, som ofte vinner, mener Moe.

PS! Rosenborg har slått Molde hjemme på Lerkendal de tre siste sesongene, og forrige Lerkendal-duell endte hele 4–0 til RBK. Kampen ser du på TV Norge 20.00 på søndag.

