Nye Bale-spekulasjoner etter svake Real Madrid-resultater

Real Madrid-ekspert Guillem Balagué hevder Gareth Bale (30) er rasende og har bestemt seg for å forlate Real Madrid til sommeren. Selv har han ikke bekreftet dette.

Nå nettopp







Her er våre oddstips!

Det er den spanske avisen AS som skriver om Bale-spekulasjonene.

Bale skal ha mistet tålmodigheten etter at Zinedine Zidane holdt ham utenfor troppen i Champions League-matchen mot Club Brugge (2–2).

Forholdet mellom waliseren og Real Madrid-treneren skal være på frysepunktet, og det ble visstnok ikke bedre av at Gareth Bale - som likevel fikk beskjed om å stille på tribunen - kom fem minutter for sent ifølge de reglene som klubben har, skriver AS.

les også VGs La liga-tips: Barcelona-dominansen fortsetter

Gareth Bale har vært inn og ut av laget denne sesongen, mens Zidane har vært under press på grunn av dårlige resultater.

Han ble på en Wales-pressekonferanse denne uken bedt om å kommentere AS-artikkelen, og svarte han noe svevende:

– Jeg tenker at du spiller med mye følelser. Det er klart at sinne kommer inn i det, men jeg prøver bare å spille fotball og glede meg så mye jeg kan og gi mitt beste, enten jeg er her eller på Real Madrid.

Den norske eksperten på spansk fotball, Petter Veland, kommenterer spekulasjonene slik:

– Hvis Club Brugge-kampen var dråpen som fikk begeret til å renne over, da har begeret vært fullt fra før av, sier Viasport-kommentator Petter Veland.

Fredag er det Eurojackpot: 289 millioner!

– Dette var en bitteliten bagatell. Mellom linjene står det at Bale må spille helg-midtuke-helg-midtuke for å være i toppform. Men klubben føler nok at han ikke har vist nok til å spille samtlige 90 minutter hver kamp, selv om han tjener mest.

– I spansk media ble det tolket som logisk å hvile Bale mot Club Brugge. Skadene har kommet når Bale har blitt kjørt for hardt. Og Real Madrid burde klart seg uten Bale i den matchen. Det hadde vært noe annet om det hadde vært El Clásico eller byderbyet mot Atlético eller en semifinale i Champions League. Da hadde jeg hatt forståelse for utløst sinne og skuffelse. Men en hjemmekamp mot Club Brugge i gruppespillet?

les også Veland om Bale-situasjonen: – Veldig spesiell, på grensen til unik

Petter Veland har imidlertid ikke vanskelig for å se for seg at forholdet mellom Bale og klubben er på bristepunktet.

– Og da skal det kanskje ikke mer til enn en liten bagatell. Da er det mer en symbolsk kontekst enn at han er skuffet over at han ikke får spille akkurat den kampen, sier Viasport-eksperten.

les også Premier League-spiller sto frem som homofil - nå blir han toppsjef

– Hver gang jeg går på banen prøver jeg å gi 100 prosent, for å hjelpe laget. Det skal jeg fortsette med. Jeg har ikke noe å klarne i hodet.

Bale har i utgangspunktet ønsket å forbli på Santiago Bernabéu, men i sommer var han veldig nær en overgang til kinesiske Jiangsu Suning, der han skulle få en eventyrlig lønn (bortimot det dobbelte av hva han har i Spania). Real Madrid stoppet den handelen.

Balagué i AS skriver at Bale er både sint og forvirret etter det som skjedde i forbindelse med Club Brugge-kampen. Bale spilte derimot fra start i helgens La Liga-kamp mot Granada (4–2 til Real Madrid).

ESPNs Gab Marcotti sier at hele Bale-sagaen er «idiotisk»:

– Nå som han har spilt mye og til og med fått applaus fra supporterne, så skal han liksom forlate Real Madrid. Han har ikke vært villig til å ta lønnskutt. Jeg lar tvilen komme ham til gode og at han bare var irritert over å bli vraket mot Club Brugge, men jeg skjønner ikke hvorfor han vil dra nå - og ikke for to måneder siden.

Nå er Gareth Bale klar for to EM-kvalifiseringskamper for Wales. Disse to kampene kan bli helt avgjørende for om 2016s semifinalelag skal klare å komme til neste års sluttspill. Torsdag er det bortekamp mot Slovakia og søndag hjemmekamp mot Kroatia.

VGs tips: Uavgjort

I den jevne EM-kvalgruppe E har Wales havnet litt bakpå med bare seks poeng på fire kamper. Men de har én kamp til gode på lagene over på henholdsvis ti og ni poeng.

Slik er det litt på vei slik at hverken Slovakia eller Wales har råd til å tape - snarere enn at de absolutt for enhver pris MÅ vinne i kveld. Ideelt sett ønsker lagene å vinne selvfølgelig. Men det vi hinter til er at det kan bli stillingskrig og så hugge til på de få overgangene som dukker opp-type kamp.

Vårt forslag er derfor uavgjort til 2,95 i odds. Spillestopp er kl. 20.40 og TV2 Sport Premium sender kampen.

Publisert: 10.10.19 kl. 15:40

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om