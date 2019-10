Stabæk trolig snytt i uavgjortkamp mot Viking - Olsen slakter dommerstanden

BEKKESTUA (VG) (Stabæk-Viking 0–0) Viking forlenget rekken uten tap til ni matcher – men etter 29 minutter skulle trolig midtstopper Viljar Vevatne vært utvist.

Viking-forsvareren taklet Daniel Braaten som bakerste mann og fratok tilsynelatende Stabæk-spissen en klar målsjanse. Dommer Sigurd Kringstad vinket på sin side spillet videre, noe som gjorde Stabæk-leiren forbannet.

– Det kan godt hende (at jeg feller ham). Jeg merker at jeg er borti ham og at jeg er borti ballen også. Hva jeg tar først, er jeg litt usikker på, sier Vevatne til VG, mens Stabæk-trener Jan Jönsson står ved siden av og hører på.

– Er du redd for at det blir rødt kort hvis dommeren blåser?

– Ja, han kan gjøre det. Samtidig går ballen ganske langt. Så hvis han mener jeg tar mannen, er det jo han som tar touchet. Og den går jo inn til keeper. Da hadde jo keeper tatt den, sier Vevatne.

– Mener du at det burde vært rødt kort, Jönsson?

– Jeg tror den er ganske soleklar. Jeg tror dommeren også, når han ser den igjen ... Han blir nok litt usikker under kampen. Det kunne ha vært at vi spilte 11 mot 10 i en drøy time, sier Jönsson.

Se situasjonen her:

Derfor blåste ikke dommeren

Etter den målløse matchen på Bekkestua må Stabæk fortsatt kjempe for å overleve i Eliteserien. Med seks kamper igjen å spille har bæringene bare fire poengs klaring til Mjøndalen på direkte nedrykk.

Dommer Sigurd Kringstad forklarer at han var i tvil om han skulle blåse i situasjonen med Vevatne og Braaten i første omgang.

– Jeg er veldig usikker på han (Vevatne) var på mann eller ballen først. Jeg ser at Braaten er på vei fremover og Vevatne kommer inn. Det er en tett situasjon, en vanskelig vurdering, sier Kringstad til VG.

– Og da lar du den gå?

– Ja, da lar jeg den gå.

– Hvis du blåser der, er det rødt kort?

– Sånn jeg ser det, ja. Jeg har slitt med internettet i garderoben, så jeg har ikke fått sett så mange bilder. Jeg må bare uttale meg om hvordan jeg opplevde det der og da.

Olsen slakter dommerstanden

Inge André Olsen er sportssjef i Stabæk. Han er svært kritisk til hele den norske dommerstanden etter det han mener er en ny feil.

– Fra min posisjon er det et klart frispark, og da er konsekvensene ganske klare, sier Olsen til VG.

– Hvilke konsekvenser kan det få for dere at dere ikke får spille 11 mot 10 i en time?

– Det blir spekulativt, men altså ... Det er noen runder siden jeg hadde en utblåsning mot dommerne etter kampen på Lerkendal. Det er ikke så mye som overrasker lenger. Vi må ta det som kommer. Det er omdiskuterte situasjoner i hver eneste kamp. Nivået er ikke der det skal være. Det er andre også som diskuterer og evaluerer dette. Jeg syns det blir gjort altfor mange store, kampavgjørende feil. Det blir tilfeldighets spill til syvende og sist. Det kan være lag som blir veldig hardt straffet som gjør at du plutselig havner i en situasjon du ikke skulle vært i. Det kan få store konsekvenser. Generelt syns jeg nivået er altfor dårlig, sier Olsen.

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer dommer Kringstad.

Se intervjuet med Olsen her:

Viking rekken forlenget

For Viking ble oppgjøret aldri helt som ønsket. Etter en første omgang hvor Stabæk dominerte, viste siddisene blant annet at de er godt trente ved å ta over initiativet i den andre.

Runar Hove stanget ballen i tverrliggeren like før pause – og etter sidebyttet traff tidligere Stabæk-junior Kristian Thorstvedt rammeverket for Viking.

Med ett poeng tar Bjarne Berntsens menn likevel innpå Rosenborg, som tapte mot Haugesund. Nå er det bare tre poeng opp til trønderne på fjerde plass.

– Det var veldig spesielt. Jeg drømte jo om å spille for Stabæk da jeg satt på tribunen selv. Å komme tilbake her som Viking-spiller var spesielt, men kult, sier Thorstvedt til VG.

– Du smeller et skudd i tverrliggeren. Hvordan syns du selve kampen var?

– Første omgang er veldig jevn. Da er det mye frem og tilbake. Begge lag har sjanser. I andre omgang syns jeg vi tar kontrollen. Da er vi et bedre lag enn Stabæk, men alt i alt er det greit med uavgjort, sier Thorstvedt, som også prater om kampen med Rosenborg om fjerdeplassen i dette intervjuet:

Kontroversielt

Det er imidlertid dommer Kringstad som vil havne i fokus etter matchen. Avgjørelsen etter en snau halvtime kan fort ha vært avgjørende. I alle fall mente Stabæk-leiren det.

Bæringene må nå forberede seg på bortekamp mot Vålerenga 19. oktober, mens Viking tar imot Tromsø på hjemmebane etter landslagspausen.

