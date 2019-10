FORBANNET: Stabæk-trener Jan Jönsson var ikke fornøyd med dommeren under oppgjøret mot Viking. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Stabæk trolig snytt i uavgjortkamp mot Viking

BEKKESTUA (VG) (Stabæk-Viking 0–0) Viking forlenget rekken uten tap til ni matcher – men etter 29 minutter skulle trolig midtstopper Viljar Vevatne vært utvist.

Viking-stopperen taklet Daniel Braaten som bakerste mann og fratok tilsynelatende Stabæk-spissen en klar målsjanse. Dommer Sigurd Kringstad vinket på sin side spillet videre, noe som gjorde Stabæk-leiren forbannet.

Mens spillerne protesterte høylytt på banen, sto trener Jan Jönsson og skrek langs sidelinjen. Svensken visste naturlig nok at én time med overtall fort kunne ha vært forskjellen på ett og tre poeng.

Etter den målløse matchen på Bekkestua må Stabæk fortsatt kjempe for å overleve i Eliteserien. Med seks kamper igjen å spille har bæringene bare fire poengs klaring til Mjøndalen på direkte nedrykk.

AMPERT: Daniel Braaten ble taklet flere ganger i første omgang. Her er det Runar Hove som får gult kort. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Viking rekken forlenget

For Viking ble oppgjøret aldri som ønsket. Etter en første omgang hvor Stabæk dominerte, viste siddisene blant annet at de er godt trente ved å ta over initiativet i den andre.

Runar Hove stanget ballen i tverrliggeren like før pause – og etter sidebyttet traff tidligere Stabæk-junior Kristian Thorstvedt rammeverket for Viking.

Med ett poeng tar Bjarne Berntsens menn likevel innpå Rosenborg, som tapte mot Haugesund. Nå er det bare tre poeng opp til trønderne på fjerde plass.

Kontroversielt

Det er imidlertid dommer Kringstad som vil havne i fokus etter matchen. Avgjørelsen etter en snau halvtime kan fort ha vært avgjørende. I alle fall mente Stabæk-leiren det.

Bæringene må nå forberede seg på bortekamp mot Vålerenga 19. oktober, mens Viking tar imot Tromsø på hjemmebane etter landslagspausen.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 23 16 4 3 54 – 23 31 52 2 Bodø/Glimt 24 14 6 4 54 – 34 20 48 3 Odd 24 13 6 5 38 – 28 10 45 4 Rosenborg 24 11 7 6 37 – 29 8 40 5 Viking 23 10 6 7 41 – 33 8 36 VIS MER Champions League-kvalifisering

