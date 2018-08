Sarpsborg 08 viser at du kan lykkes uten å være steinrik. Foto: Tsafrir Abayov / AP

Askeladden er fra Sarpsborg!

Du får ikke et vakrere fotballeventyr enn det som nå fortelles i Østfold.

Publisert: 31.08.18 10:45

Historiene om inkompetanse i norske klubber er så mange.

De handler om drift over evne, avhengighet av rike onkler, kortsiktige løsninger og mangel på en skikkelig identitet.

Derfor er det så gøy å oppleve en klubb som har tatt lærdom. Sarpsborg 08 er blitt kodeknekkere om hva drift ut fra forutsetninger innebærer, og viser at det ikke er en lineær sammenheng mellom mål og millioner .

Slikt kan man bli innmari, innmari rørt av.

Sarpsborg 08 er nemlig intet mindre enn fotballens versjon av Espen Askeladd.

Her ligger et sunt verdifundamen t i bunnen, og en evne til å finne løsninger på krevende utfordringer gjennom kløkt og klokskap.

Og da er ikke veien til fotballenes versjon av prinsessen og halve kongeriket, en plass i Europa, noen umulighet. Selv om klubben fra Østfold er en økonomisk fillefrans, sammenlignet med de fleste andre navnene som skal trekkes opp av boller når Europa League-gruppene settes sammen.

For ti år siden var fotballen i hockeybyen preget av konflikter og økonomiske problemer, men nå er de fusjonistene flinkest i klassen i klubbdrift.

En Deloitte-rapport viser at blåtrøyene kapret 1,55 poeng i snitt per millioner kroner i personalkostnader i perioden 2015-17, mens Rosenborg og Molde ligger mellom 0,5 og 0,7 poeng på den samme oversikten.

Like fascinerende som at Sarpsborg 08 har kommet dit de er dag, etter å stått imot i Israel mot Maccabi Tel Aviv, er måten det har skapt dette eventyret på. Kapittel for kapittel, uten å stresse med å bla over sider, er historien om Sarpsborg 08 skapt.

Hele klubbens sjel er tuftet på å være bevisst på arbeiderklassebakgrunn i byen. Her er det bygget en klubb på den måten de vil at den skal være. Ingen får millionlønninger, spillere selges når det gagner klubben, stjernenykker er bannlyst og ledelsen preges av kontinuitet.

Slikt blir man gode sammen av.

Dette fellesskapet er jo mye av det som gjør lagsporten fotball så vakker, og er noe som vi ser så altfor lite av, i en tid der «me, myself and I» preger litt for mye av en stadig mer gjennomkommersialisert idrett.

Nå var det ingen selvfølge at sammenslåingsprosjektet Sarpsborg 08 skulle bli en suksess.

Med tradisjoner både i Sparta og Sarpsborg Fotballklubb, var det et ikke ubetydelig antall museumsvoktere som måtte overbevises om at man står sterkere sammen enn hver for seg. Derfor tok også veien mot den nye klubben tid.

Det var for eksempel ikke så lett å bli enige om hva den skulle hete eller hvordan drakten skulle se ut, og 180 ulike forlag om klubblogo ble vurdert.

Men Sarp-samling ble det, og gradvis har «08» etablert seg blant de bedre klubbene i Norge, og nå er altså en historisk milepæl nådd.

Selv om millionene nå strømmer inn på konto, er det ingen grunn til å tro at de kommer til å endre profil i Sarpsborg. Det er det da heller ingen grunn til.

For selv om askeladd-klubben nå for lengst er blitt den sportslige storebroren i Østfold, kan andre få ta rollen som Per og Pål ...