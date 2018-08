Sky Sports: Courtois skulket trening for å tvinge frem Real Madrid-overgang

Publisert: 07.08.18 17:22 Oppdatert: 07.08.18 18:43

FOTBALL 2018-08-07T16:43:00Z

Chelsea må etter all sannsynlighet ut på målvakt-jakt. Thibaut Courtois skal nemlig ha skulket to treninger for å forlate London-klubben til fordel for Real Madrid.

– Dette er en viktig avgjørelse for ham, siden han har lyst til å være nær familien sin. Det er lagt inn et bud som Chelsea kan akseptere, sa agent Christophe Henrotay forrige uke.

Den høyreiste belgieren er blitt hyppig koblet til Real Madrid den siste tiden og nå melder Sky Sports at han har skulket to treninger på rad denne uken for å presse frem en overgang til(bake til) den spanske hovedstaden.

Courtois voktet nemlig buret for byrival Atlético fra 2011 til 2014, og hans to barn bor fortsatt i den spanske hovedstaden.

Det ble meldt at den nye Chelsea-sjefen Maurizio Sarri skulle ha et møte med spilleren mandag, som angivelig ikke ble noe av. Etter søndagens Community Shield-kamp, ble Sarri konfrontert med agentens utspill.

– Jeg vil bare ha motiverte spillere. Jeg har ikke noe svar til agenten, sa han da.

Chelsea skal angivelig ha satt en prislapp på om lag 320 millioner kroner for 26-åringens tjenester. De må i så fall brukes på en erstatter, med Willy Caballero som den beste målvakten i Chelsea-troppen uten Courtois.

Sky Sports melder at Stokes Jack Butland er øverste på Chelseas liste, mens medier i Spania, deriblant Marca , skriver at Atlético Madrids Jan Oblak er den mest aktuelle. De ferskeste rapportene lenker også Athletic Bilbaos Kepa Arrizabalaga til de mørkeblå fra London. Sistnevnte er observert på vei til Madrid, for så angivelig å gjøre seg klar til en overgang til Chelsea.

Uansett virker det som Chelsea må ut med opp mot én milliard kroner for å sikre seg Courtois’ erstatter.

Også Eden Hazard har blitt kraftig koblet vekk fra Stamford Bridge denne sommeren.

