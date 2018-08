VIDERE: Avaldsnes er videre til sluttspillet i Champions League. Her fra NM-finalen i 2015, da Luana (ryggen til) avgjorde - da som mandag kveld. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Avaldsnes videre til Champions League-sluttspillet

Publisert: 13.08.18 20:22 Oppdatert: 13.08.18 21:12

(Znk Osijek - Avaldsnes 2–2) Med gruppeseier er Avaldsnes videre til sluttspillet i Champions League, sammen med LSK Kvinner. Der kan de møte en rekke kanoner.

– Vi har for vane å møte de store kanonene tidlig og det har jeg ikke lyst til i år. Det hadde vært fint med en ålreit motstand og en god sjanse til å gå videre, sier sportssjef og trener Lena Tyriberget på telefon fra Kroatia.

Hun har nettopp ledet laget sitt til et dramatisk uavgjortresultat mot Osijek, som var akkurat det de trengte til avansement fra kvalifiseringsgruppe 10. I utslagsrunden kan de møte kanoner som Lyon, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester City, Bayern München og Chelsea, ifølge UEFAs nettsider .

– Det hadde vært fint å unngå Lyon og Barcelona i første runde, som vi har fått de to siste årene, sier treneren.

Åtte minutter før full tid utlignet Luana med en skikkelig perlescoring og sikret avansement til første utslagsrunde. Men noe gullkantet avansement er det ikke.

– Vi går nok ikke veldig i pluss på dette, det vi kan tjene penger på, er tilskuerantall på kampene våre. Utenom det er det et minusprosjekt, sier Tyriberget.

Hun mener at både Norges fotballforbund (NFF) og de norske klubbene har et ansvar på å legge press på UEFA, for å utligne forskjellene mellom herre- og kvinnesiden i den gjeveste turneringen.

– Vi hadde jo håpet at kvinnefotballen hadde litt bedre rammebetingelser i forhold til herrefotballen. Men det koster ikke mer enn det smaker, for hele klubben ønsker Champions League , både for spillerne, sponsorene og hele haugalandet, forklarer Tyriberget.

Klubbene på kvinnesiden får rundt 200 000 kroner i premiepenger for hver runde de når i Champions League - og ingen kompensasjon for reisene. Til sammenligning får herrelagene opp mot 130 millioner kroner om de når gruppespillet i Champions League, som også består av 32 lag.

Også LSK Kvinner er kvalifisert til neste runde og er akkurat ikke blant de seedete lagene. Tyriberget håper de norske kan komme langt.

– I så fall får vi heie på hverandre, sier hun.

Meryll Abrahamsen scoret Avaldsnes’ første mål, på målgivende fra Launa. Maja Joscak og Martina Salek scoret kroatenes mål.