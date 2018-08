ENGLAND-AKTUELL: Ole Selnæs, som her gliser etter sin debutscoring for landslaget mot San Marino i oktober 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Franske medier: Premier League-klubb prøver å hente Ole Selnæs

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 07.08.18 09:45 Oppdatert: 07.08.18 10:26

Fulham skal ha fått et bud på den norske midtbanespilleren Ole Kristian Selnæs (24) avslått av Saint-Étienne.

Den nyopprykkede Premier League -klubben er ifølge flere franske medier interessert i å sikre seg trønderens signatur før det engelske overgangsvinduet stenger torsdag ettermiddag.

Ifølge den troverdige Yahoo-journalisten Manu Lonjon har Fulham, som fra før har norske Stefan Johansen på laget, kommet med et bud på Selnæs som innebærer et lån med opsjon på kjøp. Dette skal ha blitt avslått av Saint-Étienne. Lonjon legger til at han tror Saint-Étienne vil være villige til å selge Selnæs dersom Fulham byr rundt 12 millioner euro (115 millioner kroner).

Den franske avisen L’Équipe skriver i tirsdagens papirutgave at Saint-Étienne ikke ønsker å kvitte seg med sin norske midtbanespiller med mindre Fulham kommer med et «crazy» tilbud. Avisen legger til at London-klubben kan være villig til å gjøre nettopp dette før overgangsvinduet stenger.

Hverken Ole Selnæs eller hans agent Mikael Dorsin har besvart VGs henvendelser tirsdag morgen.

Det er ikke første gang Fulham nevnes i forbindelse med Selnæs. Sommeren 2016 skal den samme engelske klubben ha kommet med et bud på rundt 100 millioner kroner , men det skal ha blitt avslått av Saint-Étienne.

VG meldte i juni om konkret interesse fra både Premier League og italiensk Serie A for Selnæs, som leverte en sterk vårsesong i Frankrike. Trønderen hintet også til at en overgang kunne være aktuelt denne sommeren.

– Blir jeg her lenger nå, synker verdien min, og det er ikke gunstig for noen. Så da blir det til at jeg forlenger eller at jeg flytter på meg. Så får vi se. Det er egentlig opp til meg, sa Selnæs, som ikke la skjul på at livet i Frankrike ikke er helt ideelt:

– Det er litt vanskelig utenfor banen. På banen og i klubben har jeg det fantastisk. Men jeg stortrives ikke utenfor banen.

Nordmannen har vært fast inventar i Saint-Étiennes startoppstilling under hele oppkjøringen til sesongen som starter med hjemmekamp i serien mot Guingamp førstkommende lørdag.