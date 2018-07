Fabinho vil lokke Kylian Mbappé til Liverpool

Publisert: 21.07.18 09:11

Fotball-Europa ligger langflate etter VM-juvelen Kylian Mbappé (19). Liverpools brasilianske sommersignering innrømmer at han gjerne vil gjenforenes med sin tidligere lagkamerat.

– Kylian har allerede sagt at han vil bli i PSG neste sesong, men jeg vil prøve å sakte, men sikkert overtale ham til å komme til Liverpool, sier Fabinho (24) ifølge The Guardian .

Brasilianeren spilte i Monaco da tenåringen tok både Ligue 1 og Champions League med storm for to sesonger siden.

Denne sommeren har den franske unggutten tatt ytterligere steg, og var sterkt delaktig i Frankrikes VM-triumf.

– Kylian sendte meg en melding og gratulerte meg å gå til Liverpool. Jeg har ikke hatt sjansen til å gratulere ham med VM-gullet ennå, men det Frankrike gjorde var fantastisk, sier Fabinho, og roser uhemmet av Mbappé:

– Det han har gjort i to år er utrolig. Han er et fenomen og fortjener å bli gratulert. Det kommer jeg til å gjøre så snart jeg får sjansen, sier Liverpool-spilleren.

Under ett år etter at han signerte for PSG, har flere medier hevdet at Mbappé var misfornøyd i den franske klubben, og at Real Madrid kunne være neste stoppested.

Den spanske klubben valgte en uortodoks løsning da de slapp en offisiell pressemelding om at ryktene om deres angivelige interesse i Kylian Mbappé var fullstendig falske.

– Jeg har en kontrakt med PSG og er fornøyd der. I øyeblikket er en overgang umulig, svarte Mbappé til pressen etter VM-finalen.

Mbappé er en av flere stjerner som har fått innvilget en lengre ferie etter VM-suksessen. Det samme gjelder blant andre Neymar, Edinson Cavani og Thiago Silva. Spesielt offensivt er PSG nødt til å teste ut unggutter innledningsvis i sesongoppkjøringen.

Lørdag venter Bayern München i International Champions Cup. Treningskampen finner sted i Østerrike, og er deres første treningskamp denne sommeren. Også Bayern mangler en del profiler, men kan skilte med stjerner som Arjen Robben, Arturo Vidal og Franck Ribéry.

