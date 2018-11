Erik Huseklepps ankel er fortsatt skjør, men han er klar for kamp lørdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Huseklepp åpner opp om fremtiden – vil spille skjebnekamp med skade

FOTBALL 2018-11-17T07:03:41Z

Erik Huseklepp (34) har spilt i Premier League og Serie A før. Nå skal han forsøke å berge plassen i Obos-ligaen.

Publisert: 17.11.18 08:03

Lørdag formiddag skal Erik Huseklepp og resten av Åsane-spillerne ut i en av to kamper som i verste fall kan sende dem ned en divisjon.

De møter KFUM til to kvalifiseringskamper, og må kjempe beinhardt for å berge plassen etter en variabel sesong.

Den tidligere Brann-spilleren har slitt med skade i lang tid, og siste del av sesongen har vært kjedelig for han.

– Det er helt forferdelig, og jeg har hatt en grusom høstsesong, sier Huseklepp til VG.

– Ofrer meg gjerne

En skikkelig smell i ankelen har vært grunnen til at han har gått glipp av de siste fire kampene. Selv om han fortsatt lider av den, er han villig til å trosse smertene, og håper å få bidra i kvalifiseringen.

– Jeg ofrer meg gjerne, men alt kommer an på hva som gagner laget, sier Huseklepp.

Han ser på kvalifiseringskampene som en dobbeltmulighet, og håper at de klarer å berge plassen.

– Vi er nå seks poeng unna der vi burde vært, og da burde vi i utgangspunktet stått i divisjonen. Vi har like mange poeng som i fjor, men i år ga det oss kvalik, mens i fjor holdt vi oss med god margin, sier Huseklepp og legger til at dette har med at topplagene ikke har vært like suverene i år.

Fortsatt motivert

Hvis den avgjørende kvalifiseringen ikke går som ønsket, og det ender med nedrykk, har publikumsfavoritten ikke tenkt til å gi seg helt ennå.

– Jeg skal fortsette å spille, jeg har ikke lyst til å avslutte karrieren med en så kjedelig høst, sier han, og forsikrer om at han i alle fall skal være med et år til, uavhengig om det blir med Åsane eller ikke.

– Nå tenker vi kun på å berge laget, så får vi se hvor vi er etter disse to kampene.

Når det gjelder KFUM, er det et lag Huseklepp har god kjennskap til. Han forteller at de er et bra lag i god form som er flinke til å styre spillet, og som aldri legger opp spillet etter motstanderne.

– Det er klart at her gjelder det å være på fra første sekund, sier han.

VG har ikke klart å komme i kontakt med Åsane-trener Mons Ivar Mjelde om lagoppstillingen.

Ingen frykt

KFUM-trener Terje Bernhard Granli frykter ikke Huseklepp og resten av gjengen. Han mener selv at de har hatt en bedre avslutning på sesongen enn Åsane.

– Huseklepp er vi ikke redd for. Åsene har hatt det litt motsatt av det vi har hatt det mot slutten. Likevel tror jeg at kampen er ganske åpen, selv om Åsene sikkert er favoritter, sier Granli.

For Granlis mannskap er det viktig å få et så godt utgangspunkt som mulig i morgendagens kamp. Granli mener at det ikke er umulig å slå Åsane med minst et par mål, og på den måten være bedre rustet til kampen søndag neste uke.

