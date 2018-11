UAVGJORT: José Mourinho depper etter at det kun ble ett poeng hjemme mot Crystal Palace. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Manchester United tapte terreng – Liverpool holder følge med City

FOTBALL 2018-11-24T16:55:14Z

(Manchester United – Crystal Palace 0–0, West Ham – Manchester City 0–4, Watford – Liverpool 0–3) José Mourinho og Manchester United

Publisert: 24.11.18 17:55 Oppdatert: 24.11.18 18:15

De røde fra Manchester ligger nå 14 poeng bak serielederen og erkerivalene Manchester City etter kun ett poeng mot Crystal Palace.

Og det var gjestene fra London som åpnet best på Old Trafford, og tidligere Manchester United-spiller Wilfried Zaha kunne sendt gjestene i ledelsen med et langskudd etter 20 minutter.

Og da heller ikke Patrick van Aanholt klarte å sette ballen i mål fem minutter senere, kom vertene inn i kampen. Chris Smalling stanget like over åpent mål etter 20 minutter, før Wayne Hennessey dro frem en dobbeltredning på forsøkene fra Marcus Rashford og Jesse Lingard.

Like før pause fikk Palace et mål annullert for offside, og reprisen viste at Cheikhou Kouyaté akkurat var på feil side av offsidelinjen.

Og ti minutter etter pause trodde Romelu Lukaku at han hadde sendt de røde i ledelsen, men igjen ble offsidelinjen avgjørende. Belgieren var så vidt sto i offside i det skuddet fra Ashley Young forlot foten.

Ubeseirede City fosset videre

Manchester City og Pep Guardiola fikk på sin side få problemer med å ta sesongens 17 seier på 20 kamper i alle turneringer. Og kampen var i realiteten over før den fikk satt seg skikkelig.

David Silva bredsidet inn 1–0 fra kloss hold etter 11 minutter, og åtte minutter senere var 2–0 et faktum. Leroy Sane lurte West Hams Pablo Zabaleta og fant Raheem Sterling foran mål. Citys poeng-konge satte inn sesongens syvende seriemål.

Og da 3–0 kom etter 34 minutter, så det svært lovende ut for de lyseblå. Denne gangen var rollene byttet om: Sterling serverte Sane, og avslutningen til tyskeren var det ingenting å si på.

Sané avsluttet kvelden med sitt andre mål på overtid.

City og Liverpool har nå fått en liten luke i toppen av Premier League , ned til Chelsea og Tottenham (som møtes senere lørdag) på henholdsvis fem og syv poeng.

Keepertabbe og frisparkperle i Liverpool-seier

Liverpool vant 2–0 borte mot Watford, men imponerte ikke nevneverdig før pause. Etter hvilen klarte derimot Merseyside-klubben å legge press på vertene, og fikk belønning etter 67 minutter.

Men Salahs scoring var på ingen måte umulig for keeper. Sadio Mané kom seg ned til dødlinjen og la lavt inn i boksen. Mohamed Salah tuppet ballen mot mål, men ballen skiftet muligens retning i en Watford-spiller for Ben Foster slapp ballen merkelig lett forbi seg til 1–0.

Og da Trent Alexander-Arnold skrudde inn et frispark fra distanse til 2–0 etter 76 minutter, så det svært lovende ut for gjestene. Et lite skår i gleden var det derimot at Jordan Henderson fikk sitt andre gule åtte minutter før slutt og må stå over Merseyside-derby mot Everton.

Roberto Firmino fastsatte resultatet til 3–0 like før full tid.

VG oppdaterer saken!