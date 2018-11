Betis sjokkerte Barcelona: – Kan ikke kaste bort poeng slik

FOTBALL 2018-11-11T17:09:06Z

(Barcelona − Real Betis 3-4) Uten en skadet Lionel Messi vant Barcelona fire kamper og spilte én uavgjort. Med den argentinske stjernen tilbake fra skade ble det tap mot Real Betis, det på tross av to Messi-mål.

Publisert: 11.11.18 18:09 Oppdatert: 11.11.18 18:32

Gjestene fra Sevilla viste ingen respekt mot den katalanske giganten, sto høyt fra start, tok tak i ballen når de fikk muligheten og var effektive foran mål når de fikk sjansen.

Real Betis nettet to ganger før hvilen i den VG+-sendte kampen , og etter at Lionel Messi reduserte på straffe i omgang nummer to, sørget en horribel Marc-André ter Stegen-tabbe for at det sto 1-3.

Arturo Vidal reduserte til 2-3 før Ivan Rakitic fikk sitt andre gule og dermed rødt, og det utnyttet bortelaget seg av.

Istedenfor at Barcelona fikk presse på for utligning i sluttminuttene, kastet eks-Real Madrid-spiller Sergio Canales seg frem og pirket inn 4-2 i favør Betis. Dermed gjorde det lite at Messi scoret sitt andre for dagen på overtid.

– Fortjent Betis-seier, mente VG-kommentator Mats Arntzen.

– Dette gjør mye for moralen vår. Vi er veldig fornøyde, sier Betis-legende Joaquín.

– Vi begynte dårlig, og da blir det vanskelig. Vi var nære på på slutten, men vi må forbedre oss mye for å bli mestere. Vi kan ikke kaste bort poeng som dette, sier Barcas Arturo Vidal.

Uhyre jevnt

For det ble en mørk ettermiddag for Barcelona i det som var Messis skadecomeback.

Argentineren har slitt med et brudd i hånda og ikke spilt siden den 20. oktober. I mellomtiden har resten av Barcelonas stjernegalleri spilt fem kamper som har gitt fire seirer og én uavgjort.

Med argentineren tilbake fra start ble det altså tap, uten at han, som gjorde en god kamp, kan lastes for det. Barcelona blir stående 24 poeng i La Liga .

Det gjør at det er uhyre jevnt i toppen av La Liga. Barca er fortsatt serieleder, men ned til Atlético og Alavés er det nå bare ett poeng. Bak der igjen har Espanyol 21, Sevilla 20 og Real Madrid 17, men de tre sistnevnte har alle én kamp til gode.

Real Betis fikk seg på sin side en etterlengtet opptur. Laget sto med fire strake kamper uten seier, men er nå oppe på 16 poeng etter 12 kamper (4–4–4). Det holder til en foreløpig 12. plass.

VG+-sending fra 20.00: Se AC Milan mot Juventus her!

Messi-piruett

Tilbake til kampen så var det Messi og Barcelona som først var nære scoring. Argentineren viste tidlig at han ikke har mistet ballkontrollen sin etter å ha vært ute med skade.

Men det var altså bortelaget som først fikk uttelling. Det kom etter en Barcelona-corner.

Real Betis spilte seg elegant ut av presset, William Carvalho tredde Junior Firpo i bakrom, han gjorde Sergi Roberto om til en statist før han banket ballen i nettet bak Marc-André ter Stegen.

Begivenhetsrikt

Barcelona var nære ved å utligne etter at Messi servet et frispark inn i boksen, men på ny var det Betis som fikk uttelling. Et innlegg fra venstre gikk gjennom hele feltet, eks-Barcelona-spiller Cristian Tello slo inn på ny, og i feltet sto klubblegende Joaquín umarkert.

Med andre ord: han fikk en enkel jobb med å gjøre 2–0 til bortelaget.

Cristian Tello gjorde for øvrig en meget god figur mot gamleklubben:

Den andre omgangen ble enda mer begivenhetsrik.

Messi scoret på straffe, keeper ter Stegen gjorde en ordentlig blemme, før Barcelona reduserte på ny etter det som så mistenkelig mye ut som offside. Dommeren lot imidlertid tvilen komme tiltalte til gode, og også etter bruk av videodømming, ble målet stående.

Barcelona-håpet ble imidlertid slukket rimelig kjapt. To minutter etter reduseringen pådro Rakitic seg sitt andre gule kort, og to minutter etter der igjen la Canales på til 4-2 i favør Real Betis.

Lionel Messi scoret nok en gang på tampen, men det hjalp ikke. Betis gikk seirende ut av syvmålsthrilleren på Camp Nou.

PS: I samarbeid med Strive ser du 8 toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i høst .