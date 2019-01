I RETTEN: Rosenborg-styreleder Ivar Koteng sammen med advokat Ragnhild Klungervik Berdal (t.h.) Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Koteng går høyt ut: RBK må skyte hardt

TRONDHEIM (VG) Hvis Rosenborg skal ha noe håp om å vinne rettssaken i Trondheim fullt og helt, er det ingen vei utenom noen riktig så ubehagelige timer i Munkegata 20 de neste dagene.

Det er ikke all verdens husrom i salen i tredje etasje i Trondheim tinghus, der Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun sitter overfor styreleder Ivar Koteng og organisasjonsleder Trond Alstad.

Skal man ta Rosenborg strategi på alvor, tyder mye på at det ikke blir særlig mye hjerterom heller.

Inntil videre har stemningen vært forholdsvis gemyttlig her i retten, med et lite unntak mens RBKs advokat Kristian Nordheim hadde ordet.

Kåre Ingebrigtsen og Ivar Koteng har hilst pent og pyntelig på hverandre, og vi har sett innslag av både fleip og flir i pausene.

Men tonen kan fort forandre seg markant de neste dagene.

Rosenborg har nemlig gått så høyt på banen at det må skytes hardt dersom klubben skal kunne nå frem med alvorlige anklager.

Mye tid er brukt på å strides om Kåre Ingebrigtsens sluttklausul var gyldig eller ei, og partene står milevis fra hverandre om hvorvidt han var «virksomhetens øverste leder», og om det derfor var anledning til å svekke stillingsvernet hans.

Men slik denne rettssaken er lagt opp, er det mye mer enn dette som skal opp til doms. Og det er her vi må regne med at temperaturen kan stige fremover.

Dersom retten kommer til at klausulen i Ingebrigtsens kontrakt ikke er gyldig, og uansett for Erik Hoftuns vedkommende, er et sentralt spørsmål om det er grunnlag for avskjed.

Avskjed er ikke småtteri i arbeidsrettslig forstand.

Det skal mye til for å bli avskjediget.

Virkelig mye.

Det forutsetter at RBK må kunne dokumentere at det er begått «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsrettsavtalen».

Så langt har retten fått presentert resultatrekken Ingebrigtsen og Hoftun sto bak, der det er vanskelig å finne holdepunkter for noen svikt.

Det er også redegjort for spillernes støtte til trenerne som ble sparken.

Vi er blitt kjent med hvordan klubben reagerer på at trenerne ikke lojalt ville leve opp til avtaler de faktisk hadde signert på.

Dessuten har vi fått høre litt – og her ligger jo nerven – om hvorfor Rosenborg-styret opplevde at manglende sportslig utvikling og for lite artig fotball tilsa at det måtte gås drastisk til verks.

Men er vi egentlig i nærheten av å kunne benytte samme alfabet som i «grovt pliktbrudd»-universet?

Eller må klubben kunne komme opp med noe mer konkret klanderverdig, dersom de skal være i nærheten av å ha hatt et grunnlag for å ty til avskjed som virkemiddel, og dermed ha et berettiget håp om full seier?

Når det først inntas en så hard holdning som det er å ty til avskjed, vil det være merkelig om det ikke forsøkes å underbygge dette med mer enn fagre ord om hvordan RBK helst skal spille.

Det er jo noe dynamisk over hvordan en slik hovedforhandling forløper. Dramatikken har en tendens til å eskalere utover i behandlingen.

Dag én har dreid seg om innledende dokumentasjon, mens det vil bli mer farge og følelser når det blir tid for prosedyrene.

Men i mellomtiden kommer seansene som ventes å bli mest krevende – vitnemål fra sentrale personer som har levd tett over tid.

Nå skal vi høre hvordan Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun opplevde å bli sendt på dør etter å ha vunnet fem av seks titler, på et tidspunkt der de hadde spillerne med seg.

Og vi skal bli nærmere kjent med hvorfor Ivar Koteng mener det er så viktig å kunne ta raske og effektive grep i trenerapparatet.

Deretter venter en ren legendeparade, ledet an av Nils Arne Eggen og Rune Bratseth i vitneboksen.

Flere subsidiære anførsler skal behandles før denne tvisten er endelig avgjort.

Et ja eller nei til saklig grunn for oppsigelse og et rent opphørsspørsmål, med tilhørende erstatningsutfordringer, befinner seg nedover på stigen av stridstemaer.

Men så lenge Rosenborg faktisk går på banen med AVSKJED som tema, må hanskene av de neste dagene, hva nå enn det måtte innebære i praksis.